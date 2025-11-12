onedio
Aşırı Cimri Kocasının Cinselliğe "7 Dakika" Süre Getirdiğini Anlatan Kadın

Esra Demirci - TV Editörü
12.11.2025 - 16:20

Klinik psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen absürt sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Kadın-erkek ilişkileri üzerine sıkıntı yaşayan takipçilerinin derdine derman olan Ezmeci, bu defa aşırı cimri kocasının cinsellikte de cimri davranması üzerine çileden çıkan takipçisinin sorusuna videolu yanıt verdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kitapları, televizyon programı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin cinsellikle alakalı sorununa yanıt verdi.

Instagram üzerinden sık sık soru-cevap etkinliği düzenleyen Esra Ezmeci, aşırı cimri kocasından şikayetçi olan takipçisinin sorununu yayınladı. Kocasının cinsellikte de cimrileştiğini açıklayan takipçi, ayrıca cinselliğe 7 dakikalık bir süre sınırı koyulmasından bahsetti. Esra Ezmeci bu takipçisine videolu bir yanıt verirken cinsellikte cimri davranan koca sosyal medyada gündem oldu.

