Aşırı Cimri Kocasının Cinselliğe "7 Dakika" Süre Getirdiğini Anlatan Kadın
Klinik psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen absürt sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Kadın-erkek ilişkileri üzerine sıkıntı yaşayan takipçilerinin derdine derman olan Ezmeci, bu defa aşırı cimri kocasının cinsellikte de cimri davranması üzerine çileden çıkan takipçisinin sorusuna videolu yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kitapları, televizyon programı ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Esra Ezmeci, yine bir takipçisinin cinsellikle alakalı sorununa yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın