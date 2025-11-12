onedio
Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in İlk İsmi Aslında Farklıymış!

Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in İlk İsmi Aslında Farklıymış!

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.11.2025 - 15:17

Kanal D ekranlarına damga vuran Uzak Şehir'in ilk ismi aslında bambaşkaymış. Dizi ilk duyurulduğu zamanlarda başka bir isimle tanıtılmıştı. Peki, Uzak Şehir'in ilk ismi neydi?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.

Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı yayındığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Öyle ki reytinglerde son 5 yılın rekorunu kırarak büyük bir başarı elde etti. 1 yıldır ekran yolculuğu devam eden dizi hakkında bilinmeyen bir detayı fark ettik.

Geçtiğimiz sene hazırlıkları devam ederken dizinin ismi Uzak Şehir değil, bambaşkaymış!

Geçtiğimiz sene hazırlıkları devam ederken dizinin ismi Uzak Şehir değil, bambaşkaymış!

Birsen Altuntaş, geçtiğimiz sene Uzak Şehir'in ilk isminin 'Albora'nın Sert Kışı' olduğunu paylaşmış ve ardından dizinin ismi değiştirilmiş. Peki, sizce hangi isim daha iyi?

