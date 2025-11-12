Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'in İlk İsmi Aslında Farklıymış!
Kanal D ekranlarına damga vuran Uzak Şehir'in ilk ismi aslında bambaşkaymış. Dizi ilk duyurulduğu zamanlarda başka bir isimle tanıtılmıştı. Peki, Uzak Şehir'in ilk ismi neydi?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sene hazırlıkları devam ederken dizinin ismi Uzak Şehir değil, bambaşkaymış!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın