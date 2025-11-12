onedio
Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, Seyirciden Gelen Tepkilere Yanıt Verdi

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, Seyirciden Gelen Tepkilere Yanıt Verdi

Esra Demirci
Esra Demirci
12.11.2025 - 11:30

Taşacak Bu Deniz'de Oruç Furtuna karakterine hayat veren Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya hesabına konuştu. Yörük, Oruç karakterini eleştiren seyirciye yanıt verdi.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin annesi hakkında yalan söyleyen Oruç, seyircinin dilinden kurtulamadı.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin annesi hakkında yalan söyleyen Oruç, seyircinin dilinden kurtulamadı.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Esme, Oruç'a Eleni'nin annesi olup olmadığını soruyor. Fragman gidişatında Oruç'un bu konuda yalan söylediği belli olurken seyirci, Oruç'a tepki göstermişti. Oruç'u canlandıran Burak Yörük, karakterine gelen eleştirilere videolu yanıt verdi.

Esra Demirci
