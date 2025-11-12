Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük, Seyirciden Gelen Tepkilere Yanıt Verdi
Taşacak Bu Deniz'de Oruç Furtuna karakterine hayat veren Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'in sosyal medya hesabına konuştu. Yörük, Oruç karakterini eleştiren seyirciye yanıt verdi.
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Eleni'nin annesi hakkında yalan söyleyen Oruç, seyircinin dilinden kurtulamadı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
