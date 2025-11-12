onedio
Ünlü Oyuncu, Hudutsuz Sevda'nın Yeni Dizisi "Yeraltı" Dizisiyle Anlaştı

yerli dizi Hudutsuz Sevda
12.11.2025 - 08:51

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, neredeyse tüm karakterlerin ölümü veya diziden ayrılmasıyla yepyeni bir yola çıkmıştı. 'Halo'nun Yolu' olarak duyurulsa da dizi 'Yeraltı' ismiyle ve yepyeni bir hikayeyle ekrana gelecek. Birsen Altuntaş, 'Yeraltı' dizisine dahil olan yeni oyuncuyu duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerde yer aldığı Hudutsuz Sevda, final yaparak ekranlara veda etmişti.

Başrol Miray Daner'in öldüğü ve pek çok karakterin veda ettiği Hudutsuz Sevda, 'Halo'nun Yolu' tarzında bir devam dizisiyle gelecekti fakat bu proje rafa kaldırılmıştı. Dizide rol alan Deniz Can Aktaş, Burak Sevinç gibi oyuncularla beraber 'Yeraltı' adlı bir diziye evrilen projeye Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan dahil olmuştu.

Hudutsuz Sevda'nın yeni dizisi Yeraltı'na bomba bir isim daha geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'nın yeni dizisi Yeraltı kadrosuna Sümeyye Aydoğan dahil oldu.

Sümeyye Aydoğan, dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandıracağı Bozo karakterinin kardeşi Sultan'a hayat verecek. Aralık ayında sete çıkacak olan Yeraltı, Ocak ayında NOW'da yayınlanacak.

