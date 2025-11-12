Ünlü Oyuncu, Hudutsuz Sevda'nın Yeni Dizisi "Yeraltı" Dizisiyle Anlaştı
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, neredeyse tüm karakterlerin ölümü veya diziden ayrılmasıyla yepyeni bir yola çıkmıştı. 'Halo'nun Yolu' olarak duyurulsa da dizi 'Yeraltı' ismiyle ve yepyeni bir hikayeyle ekrana gelecek. Birsen Altuntaş, 'Yeraltı' dizisine dahil olan yeni oyuncuyu duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrollerde yer aldığı Hudutsuz Sevda, final yaparak ekranlara veda etmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hudutsuz Sevda'nın yeni dizisi Yeraltı kadrosuna Sümeyye Aydoğan dahil oldu.
