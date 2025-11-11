Muadil Koku Çıkışıyla Tepki Çeken Sosyal Medya Fenomeninin Milyoner'e Katıldığı Ortaya Çıktı

Yasemin Arı isimli sosyal medya fenomeni günün sosyal medyada en çok konuşulan ismi. Bunun nedeni ise çektiği bir video. Videosunda pahalı parfümlerin muadillerini üreten koku üreticilerine tepki veren Arı sosyal medyada sert bir tepkiyle karşılaştı. Görgüsüzlük yaptığını söyleyenler oldu, parodisini yapanlar oldu. Ünlü isimler bile bu videodaki düşünce yapısına sessiz kalamadı. Arı'nın 2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin lira için yarıştığı ortaya çıktı.