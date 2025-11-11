onedio
Muadil Koku Çıkışıyla Tepki Çeken Sosyal Medya Fenomeninin Milyoner'e Katıldığı Ortaya Çıktı

Muadil Koku Çıkışıyla Tepki Çeken Sosyal Medya Fenomeninin Milyoner'e Katıldığı Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.11.2025 - 21:39

Yasemin Arı isimli sosyal medya fenomeni günün sosyal medyada en çok konuşulan ismi. Bunun nedeni ise çektiği bir video. Videosunda pahalı parfümlerin muadillerini üreten koku üreticilerine tepki veren Arı sosyal medyada sert bir tepkiyle karşılaştı. Görgüsüzlük yaptığını söyleyenler oldu, parodisini yapanlar oldu. Ünlü isimler bile bu videodaki düşünce yapısına sessiz kalamadı. Arı'nın 2018 yılında Kim Milyoner Olmak İster'de 30 bin lira için yarıştığı ortaya çıktı.

Tepki çeken video şöyleydi;

Binlerce yorumdan birkaçı şöyleydi;

Tabii muadil tartışması başka boyuta geçti.

Uzun uzun yazanlar da oldu.

Parodisi bile çekildi.

Capsler de olmazsa olmazı bu işin.

Tepkilerin odağındaki isim istediği her şeyi yapabildiğini söyleyerek "en özel üç fakire" üç muadil parfüm göndereceğini söyledi.

Ancak Arı'nın geçmişte 30 bin lira hedefleyerek Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

İlgili içerik şöyle;

