Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Muadil Parfüm Yorumu Tepki Topladı: “Fakirlerle Aynı Kokmak İstemiyoruz”

Elif Sude Yenidoğan
11.11.2025 - 14:38

Son günlerde sosyal medyada gündem olan bir video var. Bir kullanıcının muadil parfümlerle ilgili yorumu diğer kullanıcılar tarafından tepki topladı. İçerik üreticisi kadın, muadil parfümlere karşı olduğunu dile getirerek 'Biz, siz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara bu kadar para veriyoruz.' sözlerini ekledi. Gelin detaylara geçelim…

İşte o paylaşım 👇

İçerik üreticisinin videosu kısa sürede gündem olunca kullanıcılar da tepkilerini dile getirmeden edemedi.

İçerik üreticisinin videosu kısa sürede gündem olunca kullanıcılar da tepkilerini dile getirmeden edemedi.

Linçlerin ardından ise içerik üreticisi video paylaşımını kaldırdı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
ikigai

Ne kadar popüler kültür kölesi bir kadın. Sen orjinal kerizsen biz napalım 😃

Tehuti555

bu gerçekse çok fena, parodiyse başarılı denebilir. o hissi vermiş, mimikler falan yerinde.

