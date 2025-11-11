Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Muadil Parfüm Yorumu Tepki Topladı: “Fakirlerle Aynı Kokmak İstemiyoruz”

Son günlerde sosyal medyada gündem olan bir video var. Bir kullanıcının muadil parfümlerle ilgili yorumu diğer kullanıcılar tarafından tepki topladı. İçerik üreticisi kadın, muadil parfümlere karşı olduğunu dile getirerek 'Biz, siz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara bu kadar para veriyoruz.' sözlerini ekledi. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o paylaşım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisinin videosu kısa sürede gündem olunca kullanıcılar da tepkilerini dile getirmeden edemedi.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ne kadar popüler kültür kölesi bir kadın. Sen orjinal kerizsen biz napalım 😃
bu gerçekse çok fena, parodiyse başarılı denebilir. o hissi vermiş, mimikler falan yerinde.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.