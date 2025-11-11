Bir Sosyal Medya Kullanıcısının Muadil Parfüm Yorumu Tepki Topladı: “Fakirlerle Aynı Kokmak İstemiyoruz”

Son günlerde sosyal medyada gündem olan bir video var. Bir kullanıcının muadil parfümlerle ilgili yorumu diğer kullanıcılar tarafından tepki topladı. İçerik üreticisi kadın, muadil parfümlere karşı olduğunu dile getirerek 'Biz, siz fakirlerle aynı kokmak istemediğimiz için bunlara bu kadar para veriyoruz.' sözlerini ekledi. Gelin detaylara geçelim…