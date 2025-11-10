Sokakta Fit-Check Video Çeken Bir Sosyal Medya Kullanıcısına Müdahale Eden Teyze Gülümsetti

Son dönemde sokakta o gün giyilen kıyafetlerin çekildiği videolar yaygın bildiğiniz üzere. Bu videolara Fit-Check deniyor. Sosyal medya kullanıcıları sokağa yerleştirdikleri kameranın karşısına geçip videolarını çekiyor. Bu sırada kameraya ilginç anlar da yansıyor elbette. Daha önce video çeken gençlere müdahale eden teyzelerin tatsız yorumlarına şahit olmuştuk. Bu sefer kalpleri ısıtan bir olay yaşandı.

Sokakta video çekilen genç kızın arka planını beğenmeyen teyze kendisine küçük bir uyarıda bulundu. Yanlarından ayrılırken de iltifatlar etmeyi ihmal etmedi.