Sokakta Fit-Check Video Çeken Bir Sosyal Medya Kullanıcısına Müdahale Eden Teyze Gülümsetti

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQw_cHEDVdb/
Son dönemde sokakta o gün giyilen kıyafetlerin çekildiği videolar yaygın bildiğiniz üzere. Bu videolara Fit-Check deniyor. Sosyal medya kullanıcıları sokağa yerleştirdikleri kameranın karşısına geçip videolarını çekiyor. Bu sırada kameraya ilginç anlar da yansıyor elbette. Daha önce video çeken gençlere müdahale eden teyzelerin tatsız yorumlarına şahit olmuştuk. Bu sefer kalpleri ısıtan bir olay yaşandı.
Sokakta video çekilen genç kızın arka planını beğenmeyen teyze kendisine küçük bir uyarıda bulundu. Yanlarından ayrılırken de iltifatlar etmeyi ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kız burayı nereden buldun? Güzel bir yerde çekilsene."
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın