Röportaja Bile Sinirlendiler: Rizelilere Sokak Röportajında "Rizeliler Sinirli midir?" Sorusu Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
08.11.2025 - 17:58

Karadeniz ülkemizin eşsiz manzaraları ve doğasına sahip bölgesi. Yeşil ve mavinin her tonunun bir arada görüldüğü Karadeniz her mevsim çok güzel. Fakat Karadeniz, bu manzaraları ve doğası kadar insanlarının aşırı öfkesi ile de biliniyor. Hatta bu çoğu zaman dizi ve filmlere de konu oluyor. Sinirli ve hızlı öfkelenen karakterler genel olarak 'Karadenizli' olarak resmediliyor. Peki Karadeniz insanı gerçekten sinirli mi?

Rize'de Çay TV isimli kanalın gerçekleştirdiği bir sokak röportajında insanlara 'Rizeliler sinirli mi?' sorusu soruldu. Röportajın kendisi bile bazı Rizelileri sinirlendirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Karadeniz insanının sinirli olmasının yüksek rakımla ilgisi var mı?

Yüksek rakımda hava basıncı düşüp vücut daha az oksijen aldığından asabiyet, huzursuzluk, dikkat dağınıklığı, uyku problemleri, dikkat dağınıklığı görülebilir. Karadeniz insanının asabiyeti de buna bağlanıyor. Peki sizce Karadeniz insanı gerçekten sinirli mi?

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
