Röportaja Bile Sinirlendiler: Rizelilere Sokak Röportajında "Rizeliler Sinirli midir?" Sorusu Soruldu

Karadeniz ülkemizin eşsiz manzaraları ve doğasına sahip bölgesi. Yeşil ve mavinin her tonunun bir arada görüldüğü Karadeniz her mevsim çok güzel. Fakat Karadeniz, bu manzaraları ve doğası kadar insanlarının aşırı öfkesi ile de biliniyor. Hatta bu çoğu zaman dizi ve filmlere de konu oluyor. Sinirli ve hızlı öfkelenen karakterler genel olarak 'Karadenizli' olarak resmediliyor. Peki Karadeniz insanı gerçekten sinirli mi?

Rize'de Çay TV isimli kanalın gerçekleştirdiği bir sokak röportajında insanlara 'Rizeliler sinirli mi?' sorusu soruldu. Röportajın kendisi bile bazı Rizelileri sinirlendirdi.