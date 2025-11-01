onedio
Sokak Röportajında Konuşan Bir Adam Ekonomiyi Marketlerin Doluluğu Üzerinden Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2025 - 19:37

Sokak röportajları, özellikle seçim dönemlerinde halkın nabzını tutmak için en iyi araçlardan biri oluyor. İnsanlar görüşlerini özgürce ifade edebilirken, diğerlerinin fikirlerini de duyarak yeni bakış açıları kazanabiliyor. Ne zaman olursa olsun sokak röportajlarında ana gündem her zaman ekonomi oluyor. Elbette her durumda olduğu gibi burada da halkımız ikiye bölünüyor ve ilginç tartışmalar yaşanabiliyor. 

Sokak 54 isimli kanalın sokak röportajında konuşan bir adam, ekonomiyi marketlerin doluluğu üzerinden yorumladı. Ekonomi kötü diyenler içinde 'Ağlayanlara emzik vereceğiz' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Ekonomi kötü’ diye ağlayanların ağzına emzik vereceğiz"

Ekonominin kötü olduğunu söyleyenlerin 'şükürsüz' olduğunu söyleyen vatandaş 'Ekonomi kötü’ diye ağlayanların ağzına emzik vereceğiz.' dedi. Ayrıca ekonomiyi marketlerin doluluğu üzerinden yorumladı.

