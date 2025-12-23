onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fotoğrafçı Mert Tok Yapay Zeka Kullanarak Her Birimizi 1996 Senesinin Yılbaşı Gününe Götürdü

Fotoğrafçı Mert Tok Yapay Zeka Kullanarak Her Birimizi 1996 Senesinin Yılbaşı Gününe Götürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.12.2025 - 09:31

İçerik Devam Ediyor

Eskiden yılbaşı günleri daha özeldi. Özellikle 90'lı yıllarda yılbaşı kutlamaları daha renkli ve sıcacıktı. Bu dönemlerde, yılbaşı günleri ayrı bir öneme sahipti. Herkes yeni bir senenin gelişini heyecanla bekler, bugün için özel hazırlıklar yapardı. İnsanlar sevdikleri ile bir araya gelir, sona etrafında meyve ve kestane yenir, tombala oynanır ve televizyondaki yılbaşı programları izlenirdi. 

'merttokfilms' yapay zeka kullanarak hepimizi 1996 yılında yılbaşı gününe götürdü. Videonun atmosferi içimizi ısıtmaya yetti.

Kaynak: https://www.instagram.com/merttokfilms/#
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Yeni yıla girerken pek çok kişi umutsuz.

Yeni yıla girerken pek çok kişi umutsuz.

Yeni yıl her zaman yeni umutlar anlamına gelirdi. Fakat son yıllarda insanlar her yeni seneye umutsuzlukla giriyor. Gerçekleştirilen sokak röportajları bunu doğruluyor. Artık ne televizyonlarda ne sokaklarda yeni yıl eğlenceleri eskisi gibi canlı değil. Herkesin eski sıcak ve coşkulu günlerine kavuşması dileğiyle, şimdiden iyi seneler!

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın