Fotoğrafçı Mert Tok Yapay Zeka Kullanarak Her Birimizi 1996 Senesinin Yılbaşı Gününe Götürdü

Eskiden yılbaşı günleri daha özeldi. Özellikle 90'lı yıllarda yılbaşı kutlamaları daha renkli ve sıcacıktı. Bu dönemlerde, yılbaşı günleri ayrı bir öneme sahipti. Herkes yeni bir senenin gelişini heyecanla bekler, bugün için özel hazırlıklar yapardı. İnsanlar sevdikleri ile bir araya gelir, sona etrafında meyve ve kestane yenir, tombala oynanır ve televizyondaki yılbaşı programları izlenirdi.

'merttokfilms' yapay zeka kullanarak hepimizi 1996 yılında yılbaşı gününe götürdü. Videonun atmosferi içimizi ısıtmaya yetti.