onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Türkiye'nin En Çok Kazanan Influencer'ı Belli Oldu: Orkun Işıtmak, Danla Bilic... En Çok Kim Kazanıyor?

Türkiye'nin En Çok Kazanan Influencer'ı Belli Oldu: Orkun Işıtmak, Danla Bilic... En Çok Kim Kazanıyor?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.11.2025 - 19:33

Influencer'lar hayatımızın bir parçası haline geldiğinden beri ne kadar para kazandıkları hep merak konusu oldu. Hangi influencer ne kadar kazanıyor sorusunun yanı sıra, bu kazancı gören ya da tahmin eden herkes influencer olmak için sektöre adım attı.

Instagram'daki Türkiye Gençlik adlı hesap, Türkiye'nin en çok kazanan Influencer'larını ve ne kadar kazandıklarını açıkladı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Influencer'ların ne kadar kazandıkları sık sık merak edilen bir konu.

Influencer'ların ne kadar kazandıkları sık sık merak edilen bir konu.

YouTube, Instagram, TikTok gibi sosyal mecralarda içerik üreten influencer'lar (fenomenler) son zamanlarda kazançlarıyla gündeme geliyor. Son olarak Ali Biçim'in Danla Bilic'e 'Tüm hayatımı garanti altına aldım' demesinin ardından 'Influencer'lar (fenomenler) ne kadar kazanıyor?' sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sonunda merak edilen bu soru cevap buldu!

Instagram'da Türkiye Gençlik, Türkiye'nin en çok kazanan Influencer'ını açıkladı. Influencer'ların kazancı dudak uçuklattı!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın