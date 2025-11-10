Euphoria Setinde Trump Krizi: Zendaya ile Sydney Sweeney'nin Arası Fena Bozuldu!
Zendaya ve Sydney Sweeney’nin Euphoria'da başlayan yakınlığı, son “Trump dalgası” yüzünden buz kesti. İddiaya göre sette Trump krizi çıktı! İddiaya göre Zendaya, Sydney ile aynı kareye bile girmeyi kabul etmiyor!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2026 ilkbaharında üçüncü sezonuyla geri dönmesi beklenen milyonların favori dizisi Euphoria'nun setinde Trump krizi çıktığı iddia edildi.
Daily Mail'ın haberin göre Zendaya, reklam kampanyasının ardından Sydney Sweeney'e sert bir duvar ördü.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
