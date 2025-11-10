Euphoria Setinde Trump Krizi: Zendaya ile Sydney Sweeney'nin Arası Fena Bozuldu!

Zendaya ve Sydney Sweeney, Euphoria’nın ilk iki sezonunda sette oldukça iyi anlaşan, röportajlarda birbirini sık sık öven iki genç yıldız olarak öne çıkıyor. Ekranda olduğu kadar kamera arkasında da iyi anlaştıkları konuşulan ikilinin arası, İngiliz basının iddiasına göre American Eagle kampanyasıyla birlikte siyasete ve kimlik tartışmalarına kaymış durumda!

Belki görmüşsünüzdür, Sweeney'nin yüzü olduğu reklamdaki “jeans/genes” (kot/kalıtım) kelime oyunu, sosyal medyada “ırkçılık iması” eleştirileri almıştı. Sweeney ise geri adım atmamış, reklamın kendini anlattığını, ekstra açıklama yapmaya gerek duymadığını söylemişti.Kampanyaya gelen tepkiyi bizzat Donald Trump ve yardımcısı JD Vance’in sahiplenmesi ise tansiyonu iyice yükseltmişti.

Sosyal medyada “Sydney Sweeney Cumhuriyetçi mi? O zaman bu reklamı daha çok sevdim” tonunda yorumlar çoğalırken kampanya tamamen politik bir tartışmaya dönüştü. Anlaşılan o ki Sweeney sadece sosyal medyada değil, sette de tepki çekti...