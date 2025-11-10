onedio
Euphoria Setinde Trump Krizi: Zendaya ile Sydney Sweeney'nin Arası Fena Bozuldu!

Euphoria Setinde Trump Krizi: Zendaya ile Sydney Sweeney'nin Arası Fena Bozuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2025 - 15:52

Zendaya ve Sydney Sweeney’nin Euphoria'da başlayan yakınlığı, son “Trump dalgası” yüzünden buz kesti. İddiaya göre sette Trump krizi çıktı! İddiaya göre Zendaya, Sydney ile aynı kareye bile girmeyi kabul etmiyor!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
2026 ilkbaharında üçüncü sezonuyla geri dönmesi beklenen milyonların favori dizisi Euphoria'nun setinde Trump krizi çıktığı iddia edildi.

Zendaya ve Sydney Sweeney, Euphoria’nın ilk iki sezonunda sette oldukça iyi anlaşan, röportajlarda birbirini sık sık öven iki genç yıldız olarak öne çıkıyor. Ekranda olduğu kadar kamera arkasında da iyi anlaştıkları konuşulan ikilinin arası, İngiliz basının iddiasına göre American Eagle kampanyasıyla birlikte siyasete ve kimlik tartışmalarına kaymış durumda!

Belki görmüşsünüzdür, Sweeney'nin yüzü olduğu reklamdaki “jeans/genes” (kot/kalıtım) kelime oyunu, sosyal medyada “ırkçılık iması” eleştirileri almıştı. Sweeney ise geri adım atmamış, reklamın kendini anlattığını, ekstra açıklama yapmaya gerek duymadığını söylemişti.Kampanyaya gelen tepkiyi bizzat Donald Trump ve yardımcısı JD Vance’in sahiplenmesi ise tansiyonu iyice yükseltmişti.

Sosyal medyada “Sydney Sweeney Cumhuriyetçi mi? O zaman bu reklamı daha çok sevdim” tonunda yorumlar çoğalırken kampanya tamamen politik bir tartışmaya dönüştü. Anlaşılan o ki Sweeney sadece sosyal medyada değil, sette de tepki çekti...

Daily Mail'ın haberin göre Zendaya, reklam kampanyasının ardından Sydney Sweeney'e sert bir duvar ördü.

Burada da devreye Zendaya’nın yıllardır bilinen politik çizgisi giriyor. 

2020 seçimlerinde açıkça Trump karşıtı bir tavır koyan oyuncu, o dönem Michelle Obama’yla canlı yayın yapıp gençleri oy vermeye çağırmıştı. B

öyle bir geçmişi varken, Trump ve ekibinden açık destek alan bir reklamın yüzüyle aynı kırmızı halıda yan yana durmak imaj açısından riskli gören Zendaya iddiaya göre, Sweeney'le aynı kareye girerse “o” politik çizgiyi onaylıyormuş gibi algılanmaktan çekiniyor. 

Daily Mail’in kulis haberinde, Euphoria’nın üçüncü sezonu için planlanan basın turunda “Zendaya ayrı, Sydney ayrı” formülünün konuşulduğu aktarılıyor. Yani mesele kişisel bir küslükten çok, imaj ve politika yönetimi olarak çiziliyor...

Şimdilik iki taraftan da yaşananlara dair resmi bir açıklama yok. Ancak Hollywood kulislerinde “Trump destekli reklam” ile “Trump karşıtı genç star”ın yan yana gelmek istememesi, magazin gündemini beslemeye devam ediyor!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
