onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şebnem Bozoklu'nun Eski Eşi Cem İzer'le Aşka Bir Şans Daha Veren Hande Doğandemir Evlilik Teklifi Aldı!

Şebnem Bozoklu'nun Eski Eşi Cem İzer'le Aşka Bir Şans Daha Veren Hande Doğandemir Evlilik Teklifi Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2025 - 14:53

Şebnem Bozoklu'nun eski eşi Emre İzer'le beraber olduğunu öğrendiğimiz Hande Doğandemir'in aşkı kısa sürmüştü. İzer'le aşka yeniden şans vermeye karar verip barışan Doğandemir için işler fazla hızlı ilerledi! Doğandemir, evlilik teklifi aldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanlarda herhangi bir projede yer almasa da sık sık magazin gündemine oturan Hande Doğandemir aşk hayatındaki şok gelişmeyle gündeme oturdu.

Son zamanlarda herhangi bir projede yer almasa da sık sık magazin gündemine oturan Hande Doğandemir aşk hayatındaki şok gelişmeyle gündeme oturdu.

Bilmeyenler için aradaki bağlantıyı kuralım önce; 2010 yılında evlendiği 6 yıllık eşi Emre İzer'i aldattığı haberi ile gündeme gelen Şebnem Bozoklu 2016'da Küçükçekmece Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı.

Şebnem Bozoklu, 2019'da yeniden evliliğe yeşil ışık yakan ve Kanat Atkaya'yla mutlu bir evlilik sürdürürken Emre İzer sırra kadem basmıştı. 

Geçtiğimiz haziran ayında yeniden magazin manşetlerine düşen İzer'in adını görmemizin sebebi Hande Doğandemir olmuştu. 5 ay önce Emre İzer'le aşk yaşadığı ortaya çıkan, yaşadığı ilişkiye dair de oldukça derin yorumlar yapan Doğandemir'in aşkının kısa sürdüğü ortaya çıkmıştı.

Birkaç hafta önce Emre İzer'le barıştığı ortaya çıkan Hande Doğandemir için işler fazla hızlı ilerledi!

Birkaç hafta önce Emre İzer'le barıştığı ortaya çıkan Hande Doğandemir için işler fazla hızlı ilerledi!

Hande Doğandemir'in sosyal medya paylaşımlarında birden çok kez ön plana çıkararak paylaştığı tektaş evlilik dedikodularının alevlenmesine sebep oldu. 

Evlilik iddiası, Gel Konuşalım programında da Ece Erken tarafından doğrulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın