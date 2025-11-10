Atasını Unutmadı: 10 Kasım'da Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'dan Anlamlı Hareket!
Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, yarışma sürecindeki duruşuyla ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 10 Kasım’da Atatürk’ün portresi elinde siyahlara bürünmüş bir şekilde yürüyen ve paylaştığı duygulu mesajla günün anlamına yakışan bir selam veren Arslan gururlandırdı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sene Miss Universe'te bizi temsil eden Ceren Arslan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atatürk’ün portresi elinde, siyahlara bürünen Ceren Arslan, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın