Atasını Unutmadı: 10 Kasım'da Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'dan Anlamlı Hareket!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2025 - 12:18

Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, yarışma sürecindeki duruşuyla ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 10 Kasım’da Atatürk’ün portresi elinde siyahlara bürünmüş bir şekilde yürüyen ve paylaştığı duygulu mesajla günün anlamına yakışan bir selam veren Arslan gururlandırdı!

Bu sene Miss Universe'te bizi temsil eden Ceren Arslan'a mutlaka denk gelmişsinizdir.

Son günlerde adını sık sık duymaya başladığımız Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, sadece güzelliğiyle değil, zarafeti ve duruşuyla da haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yarışma sürecinde paylaştığı videolar, öz güvenli tavrı ve “Türkiye’yi temsil ediyorum” bilinciyle yaptığı açıklamalar zaten onu sosyal medyanın radarına sokmuştu. Ceren Arslan, bugün o gündeme bir halka daha ekledi ve 10 Kasım’ın ruhuna yakışır, ince ama çok anlamlı bir hareketle dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Atatürk’ün portresi elinde, siyahlara bürünen Ceren Arslan, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
