Atasını Unutmadı: 10 Kasım'da Miss Universe Temsilcimiz Ceren Arslan'dan Anlamlı Hareket!

Son günlerde adını sık sık duymaya başladığımız Miss Universe Türkiye temsilcimiz Ceren Arslan, sadece güzelliğiyle değil, zarafeti ve duruşuyla da haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yarışma sürecinde paylaştığı videolar, öz güvenli tavrı ve “Türkiye’yi temsil ediyorum” bilinciyle yaptığı açıklamalar zaten onu sosyal medyanın radarına sokmuştu. Ceren Arslan, bugün o gündeme bir halka daha ekledi ve 10 Kasım’ın ruhuna yakışır, ince ama çok anlamlı bir hareketle dikkatleri yeniden üzerine çekti.