Özgür Turhan’ın Mağdur Erkek Rolü Oynadığını Söyleyen Deniz Bağdaş, Şiddete Uğradığı Günü Anlattı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.11.2025 - 10:56

9 ay önce boşanan komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş'ın Ekşi Sözlük'te atıştığı iddia edilmişti. Sessizliğini bozan Deniz Bağdaş, eski eşinin mağdur erkek rolü oynadığını söyledi ve şiddet gördüğü günü anlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yaklaşık 9 ay önce boşanan komedyen çift Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş cephesinde olaylar yeniden alevlendi.

İlk etapta olaysız bir şekilde, oğulları Rohan'ı düşünerek ayrıldığını dile getiren çift, sonrasında şiddet ve aldatma konularıyla gündeme gelmişti. Deniz Bağdaş'ın Özgür Turhan'ı aldattığı iddia edilirken, Özgür Turhan'ın da Deniz Bağdaş'a şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. 

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan çift, geçtiğimiz saatlerde bir Ekşi Sözlük meselesi yüzünden yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada Deniz Bağdaş ve Özgür Turhan'ın Ekşi Sözlük'te birbirine girdiği ve birbirilerini ifşaladıkları iddia edilmişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

9 ay önce yaptığı boşanma açıklamasının ardından bu konuyla ilgili ilk kez konuşan Deniz Bağdaş'tan bir açıklama geldi.

Kendisine yapılan çirkin imalar ve yakıştırmalardan oldukça rahatsız olduğunu dile getiren Deniz Bağdaş, mağdur erkek rolünü oynadığını söylediği eski eşi Özgür Turhan'ın kendisine şiddet yaşadığı günü ilk kez, detaylarıyla anlattı. 

Bugün itibariyle gerekli tüm yasak işlemleri başlattığını duyuran Deniz Bağdaş, 'Daha fazla ucuz mizahınızın sahne dekoru, incel hıncının kum torbası ve hayattaki tüm yetersizliklerinizin yansıması olmayacağım' ifadelerini kullandı.

x.com

Bu zamana kadar bütün çirkin imalara, mağdur rolü yaratma çabalarına ve uğradığım psikolojik ile fiziksel şiddete rağmen eski eşimin değilse de oğlumun itibarını korumak için sustum.

Özgür Turhan’la evliliğimizin bitme sebebi üçüncü kişiler değil; kendisinin asla dizginleyemediği ve bunu başarmak için hiçbir çaba göstermediği öfke problemi ve oğlumuzun doğumundan kısa bir süre sonra tüm ebeveynlik rollerinden sıyrılıp beni bu süreçte yalnız bırakmasıdır.

Evlilik içinde yalnız çocuk büyütme yükü ile onun ne zaman, neye ve nasıl sinirleneceğinin kestirilememesi gerginliği birleşince; öncelikle oğlumun güvenliği ve psikolojisi için boşanma kararı almam kaçınılmaz oldu. Özgür kendi yaşamında “en” yakınlarına yönelecek kadar içselleştirdiği şiddeti benim tolere etmememi bir türlü kabullenemediği için beni yok yere mutlu evliliğimizi bitirmekle suçladı ve bu kararı kabullenemedi.

Boşanma davamızın tarihî belli olunca, süreci iyi yönetmek adına benim ısrarımla çift terapisine gittik. Dönüşte Özgür Turhan birden öfkelenip beni asansöre itti ve elindeki bıçağı bana doğrultarak “Sebep mi istiyorsun? Ben sana bir sebep vereceğim” diyerek üzerime yürüdü. Kata gelir gelmez can havliyle eve koştum; evde kendi annesi ve oğlumuz olduğu için devam etmeyeceğini düşündüm. Ancak yanılmışım: İkisinin de gözleri önünde boğazımı sıkıp beni duvara yapıştırdı ve tehditlerine devam etti. Kendisinin bu şiddet eğiliminin en yakın şahidi olan annesi beni elinden zorla aldı. Çok saygı duyduğum eski kayınvalidemi oğluna karşı şahitlik yapmak gibi zor bir pozisyona sokmak istemiyorum, ama gerçeklerin ortaya çıkmasında onun vicdanına ve sağduyusuna da güveniyorum. Rohan hâlâ o günü atlatamadığı için sorular sormaya devam ediyor. Olay anını anlatan hem Özgür’ün annesinin hem de Rohan’ın ses kayıtları ve hem Özgür’ün hem boşanma sürecimizi yöneten müşterek avukatımızın mesajları mevcut. Bunları mahkeme dosyasına sunacağım.

Ancak, kafalardaki ideal görsel eşleşmeye uymayan bu evliliğin bitişi için beni “biraz ünlenince eşini aldatan fettan kadın” diye yaftalamak daha cazip olduğundan, boşanma haberi çıkar çıkmaz bu tevatür de coşkulu bir hevesle yayıldı. Özgür bunun gerçekle hiçbir teması olmadığını bilmesine rağmen, şiddet faili olduğu gerçeğinin ifşa edilme riskine karşı bu dedikodulara sığındı ve mağdur, mağrur eski koca rolüne sarıldı.

Yeni şovunda “Deniz ne zaman OnlyFans hesabı açacak, keşke açsa da ben de bedava görsem” gibi ucuz esprilerle beni malzeme ederken düşünmediği oğlumuzu onun adına düşünmekten, onu korumaktan ve bunu yaparken uğradığım her türlü zorbalık ve iftiradan artık yoruldum. Sessizliğimin sırtında ördüğünüz saçma sapan hikayelerin, gerçeğimle örtüşüp örtüşmediğini biraz da mahkeme tutanaklarından okursunuz.

Bugün itibarıyla gerekli tüm yasal işlemleri başlatıyorum. Daha fazla ucuz mizahınızın sahne dekoru, incel hıncınızın kum torbası ve hayattaki tüm yetersizliklerinizin yansıması olmayacağım.

