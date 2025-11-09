Yerinde Duramıyor: Devrim Özkan'dan Sonra Ne Olduğunu Şaşıran Lucas Torreira'dan "Yok Artık" Dedirten Hamle!

Aşk hayatıyla magazin manşetlerine oturan Galatasaraylılardan biri de Lucas Torreira tabii ki.

Lucas Torreira, ünlü oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla gündeme oturmuştu, belki hatırlarsınız. Birkaç ay önce sürekli bir dargın bir barışık takıldıkları aşklarını sonlandıran ikilinin bu sefer kesin bir son yaşadığına hepimiz inandık. Yine de birtakım krizler yaşandığı iddia edildi tabii; Torreira başkalarıyla anılınca Devrim'in sinirlendiği iddiası gibi...

Devrim Özkan da Lucas Torreira da başka isimlerle anıldı ama şu ana dek hiçbir görüntülenmenin altından gerçekten aşk çıkmadı. Fakat birkaç hafta önce dikkat çeken bir hadise yaşanmıştı.