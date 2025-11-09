onedio
Yerinde Duramıyor: Devrim Özkan'dan Sonra Ne Olduğunu Şaşıran Lucas Torreira'dan "Yok Artık" Dedirten Hamle!

Yerinde Duramıyor: Devrim Özkan'dan Sonra Ne Olduğunu Şaşıran Lucas Torreira'dan "Yok Artık" Dedirten Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.11.2025 - 23:28

Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık magazin manşetlerine konu olan Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın son flört hamlesi kafaları fena karıştırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Galatasaray futbolcuları son birkaç yıldır kariyerleriyle olduğu kadar çalkantılı aşk hayatlarıyla da gündeme geliyor biliyorsunuz!

Galatasaray futbolcuları son birkaç yıldır kariyerleriyle olduğu kadar çalkantılı aşk hayatlarıyla da gündeme geliyor biliyorsunuz!

Aşk hayatıyla magazin manşetlerine oturan Galatasaraylılardan biri de Lucas Torreira tabii ki.

Lucas Torreira, ünlü oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla gündeme oturmuştu, belki hatırlarsınız. Birkaç ay önce sürekli bir dargın bir barışık takıldıkları aşklarını sonlandıran ikilinin bu sefer kesin bir son yaşadığına hepimiz inandık. Yine de birtakım krizler yaşandığı iddia edildi tabii; Torreira başkalarıyla anılınca Devrim'in sinirlendiği iddiası gibi... 

Devrim Özkan da Lucas Torreira da başka isimlerle anıldı ama şu ana dek hiçbir görüntülenmenin altından gerçekten aşk çıkmadı. Fakat birkaç hafta önce dikkat çeken bir hadise yaşanmıştı.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisindeki muhteşem performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Demet Özdemir'i ilgilendiren bir hadise!

Şimdilerde Eşref Rüya dizisindeki muhteşem performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Demet Özdemir'i ilgilendiren bir hadise!

Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz Demet Özdemir, Galatasaray-Bodo maçında görüntülenmişti. 

Tam da yukarıda gördüğünüz resimde yanında duran beyefendinin Torreira'nın arkadaşı olduğu iddia edilmişti, bu sebeple de ikilinin görüştüğü dedikoduları fitillenmişti. 

O gün bugündür havada kalan konuda beklenmedik, 'Ama artık biraz yavaşlasan mı Torreira?' dedirten, bir miktar da kafa karıştıran bir gelişme yaşandı.

Demet Özdemir'in dün paylaştığı fotoğraf hayranlarının nefesini kesmiş, sosyal medyada viral olmuştu.

Demet Özdemir'in dün paylaştığı fotoğraf hayranlarının nefesini kesmiş, sosyal medyada viral olmuştu.

Lucas Torreira'nın Demet Özdemir bu fotoğrafı paylaşır paylaşmaz ilk like'ı bırakmaya koşan isimlerden biri olduğu ortaya çıktı!

Demet Özdemir'in bildirimlerini açtığı ve yakın takibe aldığı düşünülen Torreira, Özdemir'le takipleşmiyor. 

Yine de bu rastlantılar bir 'Allah allah!' dedirtmiyor değil tabii! Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

