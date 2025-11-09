onedio
Rekor Megastar'dan Geldi: Tarkan'ın Yılbaşında 2 Saat İçin Alacağı Ücreti Duyunca Keçilerinizi Kaçıracaksınız!

Lila Ceylan
09.11.2025 - 21:05

Geçtiğimiz haftalarda birçok ünlü ismin 2026'ya gireceğimiz yılbaşı gecesinde verecekleri konserde ne kadar kazanacakları ortaya çıkmıştı! Rekor ise yine ve yeniden Takan'dan geldi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Tarkan'ın 2 saat için alacağı ücret belli oldu...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Yılbaşına bir aydan az zamanın kaldığı şu günlerde, yavaş yavaş tüm sanatçıların yılbaşı konser ücretleri ortaya çıkmaya başladı!

Her sene yılbaşında bazılarımız evde pijama terlik televizyon takılırken, bazıları da partilemeye çıkıyor biliyorsunuz. 

Partilemenin bir versiyonu da birbirinden ünlü isimlerin birbirinden meşhur yerlerde verdiği konserlerinden birinde olmaktan geçiyor!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz hafta Hadise, Ebru Gündeş, Sibel Can, Yıldız Yilbe, Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu'nun yılbaşında sahne alacakları mekandan ne kadar ücret alacağı açıklanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fakat daha mekanın sahibi gelmemişti tabii... Rekor her zamanki gibi bu sene de Megastar Tarkan'dan geldi.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, bu sene yılbaşında Girne'de konser verecek olan Tarkan yalnızca iki saat sahnede kalacak. Saat 00.00'u vurmadan biraz önce sahneye çıkması planlanan Tarkan, 2 saat için tamı tamına 14 milyon TL alacak!

Yılbaşından sonrası da meşhur İstanbul konserleri biliyorsunuz, hani şu en düşük bilet fiyatı 6 bin - 7 bin TL olanlardan. Ne diyelim ki? Allah bereket versin!

İçeriği yapay zekadan dinlemek isterseniz;

Murat BİLGİN

bu embesile bu kadar prim verirsek aldığı ücret az bile her sene kuzu kuzu dudu dudu Didi Didi bıdı bıdı şarkılarla gelip gelip söğüşledi gitti

Dewamke

Embesil mi?? Megastar o haddinizi bilin.ondaki yeteneğin gramı sizde yok yemin ederim ama ıspatlayamam..siz zaten gidemessiniz.sizi germesin.