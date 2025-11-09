Rekor Megastar'dan Geldi: Tarkan'ın Yılbaşında 2 Saat İçin Alacağı Ücreti Duyunca Keçilerinizi Kaçıracaksınız!

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, bu sene yılbaşında Girne'de konser verecek olan Tarkan yalnızca iki saat sahnede kalacak. Saat 00.00'u vurmadan biraz önce sahneye çıkması planlanan Tarkan, 2 saat için tamı tamına 14 milyon TL alacak!

Yılbaşından sonrası da meşhur İstanbul konserleri biliyorsunuz, hani şu en düşük bilet fiyatı 6 bin - 7 bin TL olanlardan. Ne diyelim ki? Allah bereket versin!