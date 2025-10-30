onedio
Aklınız Şaşacak: Ünlü Şarkıcılarımızın Yılbaşında Alacağı Uçuk Sahne Ücretleri Belli Oldu!

Aklınız Şaşacak: Ünlü Şarkıcılarımızın Yılbaşında Alacağı Uçuk Sahne Ücretleri Belli Oldu!

Lila Ceylan
30.10.2025 - 08:41

Yılın beklenen zamanı geldi! Her seferinde aklımızı şaşırtan rakamlar görmeye çok alıştık zaten ama belli ki bu sene dengeler de değişti...

Gel Konuşalım'ın iddiasına göre sanatçılarımızın 2026 yılbaşı gecesi için alacağı sahne ücretleri belli oldu. Yine züğürt çenemiz yoruldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yeni yıla girmeye çok az kaldı! Şunun şurasında 2 ay sonra hep birlikte 2026 için geri sayım yapıyor olacağız.

Kimimiz gecesini evde pijama terlik televizyon eşliğinde geçirecek, kimimiz sevdiklerini yanına toplayacak, kimimiz soluğu dışarıda alacak, kimimiz de kapı kapı dolaşacak!

Fakat bir sabit kesim var ki kesinlikle ünlü şarkıcılarımızla 2026'ya girmeyi tercih edecek. Şimdiden kim, nerede sahne alacak merak ediyorlardır hiç şüphemiz yok.

Şimdilik kimlerin nerede sahne alcağına dair net bilgimiz yok fakat hazırsanız, yılın bizim kendimizi sorgulamamıza sebep olan zamanı geldi!

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında söylenenlere göre, bazı ünlü sanatçılarımızın 2026 yılına girerken yılbaşı sahnelerinden ne kazar kazanacağı ortaya çıktı!

İlginç taraf ise bu sefer zirvenin Süperstar Ajda'da olmaması oldu. Daha doğrusu fotoğrafta gördüğünüz tüm isimleri sallayarak zirveye yerleşen kraliçe şaşırttı.

Kıymetli sanatçılarımızın 2026'ya girerken sahneden alacakları ücretler şu şekilde;

Hadise - 20 Milyon TL (12'ye kadar bir yerde, 12'den sonra başka bir mekanda sahne alacak)

Ebru Gündeş - 10 Milyon TL

Sibel Can - 8 Milyon TL

Ajda Pekkan - 7 Milyon TL

Kenan Doğulu - 7 Milyon TL

Yıldız Tilbe - 7 Milyon TL

