Tuba Ünsal'ın Bekarken Giydikleriyle İlgili Sarf Ettiği Filozoftan Hallice Sözleri Cringe Komasına Soktu!

Tuba Ünsal'ın Bekarken Giydikleriyle İlgili Sarf Ettiği Filozoftan Hallice Sözleri Cringe Komasına Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.10.2025 - 23:44

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın elinde Ryan Holiday'ın Stoacının Günlüğü kitabı, 'beyin filozofu' Timur Yılmaz'la çektiği videoda bekarken giydiği kıyafetlerle ilgili sarf ettiği sözler sosyal medya kullanıcılarını cringe komasına soktu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza Vizontele Tuba'yla giren, o günden beri de kariyeri durağan olsa da özel hayatıyla öne çıkan Tuba Ünsal'ı tanımayan yoktur.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren, o günden bu yana da çalkantılı aşk hayatıyla gündeme oturan Tuba Ünsal'ı en son Mehmed: Fetihler Sultanı'nda izlemiştik. 

Ünlülerle girdiği polemiklerle ayrı, yaşadığı olaylı ayrılıklarla ayrı dikkat çeken Tuba Ünsal, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni projesini duyurmuştu. 

Özel hayatında yaşadığı deneyimlerden yola çıkan Ünsal, ayrılıklar sonrası duygusal iyileşme sürecine destek olmak amacıyla “Kırık Kalpler Atölyesi” adını verdiği bir program başlatacağını söyleyen Ünsal, 'Ayrılık acısı uzmanı oldum diyebilirim. Her ayrılıktan sonra kendimi yeniden inşa etmeyi öğrendim. Şimdi bu süreci başkalarıyla da paylaşmak istiyorum.' açıklamasında bulunmuştu.

Yeni projesi kapsamında "Beyin filozofu" Timur Yılmaz'la bir video çeken Tuba Ünsal, bekarken giydiği kıyafetler hakkında yaptığı yorumla gözleri üzerine çekti.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

