Tuba Ünsal'ın Bekarken Giydikleriyle İlgili Sarf Ettiği Filozoftan Hallice Sözleri Cringe Komasına Soktu!
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın elinde Ryan Holiday'ın Stoacının Günlüğü kitabı, 'beyin filozofu' Timur Yılmaz'la çektiği videoda bekarken giydiği kıyafetlerle ilgili sarf ettiği sözler sosyal medya kullanıcılarını cringe komasına soktu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza Vizontele Tuba'yla giren, o günden beri de kariyeri durağan olsa da özel hayatıyla öne çıkan Tuba Ünsal'ı tanımayan yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni projesi kapsamında "Beyin filozofu" Timur Yılmaz'la bir video çeken Tuba Ünsal, bekarken giydiği kıyafetler hakkında yaptığı yorumla gözleri üzerine çekti.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın