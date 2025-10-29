onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aşırı Zayıflığı Yüzünden Eleştirilen Süreyya Yalçın, Son Halini Yorumlara Kapatıp Paylaştı!

Aşırı Zayıflığı Yüzünden Eleştirilen Süreyya Yalçın, Son Halini Yorumlara Kapatıp Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.10.2025 - 23:01

Yıllar önce bir anda radikal bir şekilde kilo veren Süreyya Yalçın, aşırı zayıflığıyla manşetlere oturmuştu. Bir süredir ortalarda olmayan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaştı. Pozunu, yorumlara kapattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Forbes'ta en zenginler listesine giren Faruk Yalçın'ın kızı, hem lüks yaşantısı hem de değişimiyle gündeme oturan Süreyya Yalçın'ı tanırsınız.

Forbes'ta en zenginler listesine giren Faruk Yalçın'ın kızı, hem lüks yaşantısı hem de değişimiyle gündeme oturan Süreyya Yalçın'ı tanırsınız.

2023 yılında radikal bir şekilde aşırı kilo veren Süreyya Yalçın, zayıflığıyla dikkat çekmiş ve aylarca konuşulmuştu. 

Sosyetik ismi takip eden birçok kişi bu durumu endişe verici bulsa da Yalçın her defasında 'sağlıklı olduğuna' dair vurgu yapmış, 'Doktor kontrolündeyim ve sağlığım yerinde' açıklamasını defalarca kez tekrarlamıştı. 

'Günde sadece 1 öğün' yemek yediğini söyleyen Yalçın, bu öğününü de öğle vaktinde balık veya et, yanında da sebze ve salata yiyerek geçirdiğini açıklamıştı.

Uzun bir süredir de ortalarda yoktu! Bir süredir sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz saatlerde son halini paylaştı.

Uzun bir süredir de ortalarda yoktu! Bir süredir sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz saatlerde son halini paylaştı.

Paylaşımına, 'I see red' notunu düşen Süreyya Yalçın, yıllardır süregelen aşırı zayıflık tartışmasını yeniden fitillememek adına fotoğraflarını yorumlara kapalı bir şekilde paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın