Aşırı Zayıflığı Yüzünden Eleştirilen Süreyya Yalçın, Son Halini Yorumlara Kapatıp Paylaştı!

2023 yılında radikal bir şekilde aşırı kilo veren Süreyya Yalçın, zayıflığıyla dikkat çekmiş ve aylarca konuşulmuştu.

Sosyetik ismi takip eden birçok kişi bu durumu endişe verici bulsa da Yalçın her defasında 'sağlıklı olduğuna' dair vurgu yapmış, 'Doktor kontrolündeyim ve sağlığım yerinde' açıklamasını defalarca kez tekrarlamıştı.

'Günde sadece 1 öğün' yemek yediğini söyleyen Yalçın, bu öğününü de öğle vaktinde balık veya et, yanında da sebze ve salata yiyerek geçirdiğini açıklamıştı.