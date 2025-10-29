Aşırı Zayıflığı Yüzünden Eleştirilen Süreyya Yalçın, Son Halini Yorumlara Kapatıp Paylaştı!
Yıllar önce bir anda radikal bir şekilde kilo veren Süreyya Yalçın, aşırı zayıflığıyla manşetlere oturmuştu. Bir süredir ortalarda olmayan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaştı. Pozunu, yorumlara kapattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Forbes'ta en zenginler listesine giren Faruk Yalçın'ın kızı, hem lüks yaşantısı hem de değişimiyle gündeme oturan Süreyya Yalçın'ı tanırsınız.
Uzun bir süredir de ortalarda yoktu! Bir süredir sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayan Süreyya Yalçın, geçtiğimiz saatlerde son halini paylaştı.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
