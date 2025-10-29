onedio
Acıdan Saçları Sıfıra Vurmuştu: Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.10.2025 - 22:27

En son yıllar süren bir aranın ardından çıkardığı Paşa Gönül Şarkıları ile kulaklarımızın pasını silen Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu Emel Müftüoğlu paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şarkılarıyla insanın kalbini delip geçen, 7’den 70’e herkesin kah gülerek kah ağlayarak dinlediği Sezen Aksu tam 9 yıldır sahne almıyor.

Ülkemizin Minik Serçe'si say say bitiremeyeceğimiz kadar kült şarkının annesi Sezen Aksu, 8 yıldır albüm çıkarmıyordu. 

Kendisini en son, Paşa Gönül Şarkıları adını verdiği ve kulağımızın pasını silmeye geldiği yeni albümüyle konuşmuştuk. Sezen Aksu'nun 50. sanat yılına özel çıkardığı Paşa Gönül Şarkıları daha yayınlandığı ilk gece yoğun ilgi görmüş, tüm sosyal medya platformlarında gündeme oturarak, kısa süre içerisinde müzik listelerinde zirveye yerleşmişti.

Yukarıda gördüğünüz fotoğraf da albümün kapak çekimindendi. Siyah beyaz pozlarıyla bize kendini yıllar sonra gösteren Sezen Aksu yine zarafeti ve asaletiyle dikkat çekmişti.

Sezen Aksu hakkındaki tüm yeni gelişmeleri bizlere aktaran yakın dostu Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz saatlerde Sezen Aksu'yla yeni bir pozunu paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından duyduğu büyük acıyla saçlarını kazıttığını öğrendiğimiz Sezen Aksu'nun saçlarının yavaş yavaş uzamaya başladığını görmüştük. 

Emel Müftüoğlu'nun  'Dinlenme molasi verdik 8565327 adım yürüdükten sonra' notuyla paylaştığı en güncel fotoğrafta Sezen Aksu'nun şapkalı imajı ve maskesi dikkat çekti.

