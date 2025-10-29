Acıdan Saçları Sıfıra Vurmuştu: Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun Son Halini Paylaştı!
En son yıllar süren bir aranın ardından çıkardığı Paşa Gönül Şarkıları ile kulaklarımızın pasını silen Sezen Aksu'nun son halini yakın dostu Emel Müftüoğlu paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkılarıyla insanın kalbini delip geçen, 7’den 70’e herkesin kah gülerek kah ağlayarak dinlediği Sezen Aksu tam 9 yıldır sahne almıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezen Aksu hakkındaki tüm yeni gelişmeleri bizlere aktaran yakın dostu Emel Müftüoğlu, geçtiğimiz saatlerde Sezen Aksu'yla yeni bir pozunu paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın