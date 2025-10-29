Cumhuriyetimizin 102. Yılında Ünlülerimizle Mustafa Kemal Atatürk'ü Buluşturduk!
Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlarken yapay zekanın alameti farikalarını kullanalım ve ünlü isimlerimizle ülkemizin kurucusu, göz bebeği Atatürk'ü yan yana getirelim dedik!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Her sene olduğu gibi bu sene de Cumhuriyetimizi ve 102. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk ve Kıvanç Tatlıtuğ
Mustafa Kemal Atatürk ve Serenay Sarıkaya
Mustafa Kemal Atatürk ve Çağatay Ulusoy
Mustafa Kemal Atatürk ve Pınar Deniz
Mustafa Kemal Atatürk ve Engin Akyürek
Mustafa Kemal Atatürk ve Aslı Enver
Mustafa Kemal Atatürk ve Barış Arduç
Mustafa Kemal Atatürk ve Demet Evgar
Mustafa Kemal Atatürk ve Hande Erçel
Mustafa Kemal Atatürk ve Mert Yazıcıoğlu
Mustafa Kemal Atatürk ve İrem Derici
