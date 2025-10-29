onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cumhuriyetimizin 102. Yılında Ünlülerimizle Mustafa Kemal Atatürk'ü Buluşturduk!

Cumhuriyetimizin 102. Yılında Ünlülerimizle Mustafa Kemal Atatürk'ü Buluşturduk!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.10.2025 - 17:32

Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir coşkuyla kutlarken yapay zekanın alameti farikalarını kullanalım ve ünlü isimlerimizle ülkemizin kurucusu, göz bebeği Atatürk'ü yan yana getirelim dedik!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her sene olduğu gibi bu sene de Cumhuriyetimizi ve 102. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Her sene olduğu gibi bu sene de Cumhuriyetimizi ve 102. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz.

Atatürk’ün önderliğinde ve silah arkadaşlarının cesaretiyle kurulan Cumhuriyet, bizlere özgürlüğün, eşitliğin ve aydınlık yarınların hiç şüphesiz en büyük armağanı!

1938'ten beri olduğu gibi bu sene de içimiz biraz buruk, Atatürk'ün sayesinde kutladığımız Cumhuriyeti Atatürk'le kutlayamamanın verdiği burukluk hiç geçmiyor. Fakat artık yapay zekayı olmazları oldurabiliyor!

Belki denk gelmişsinizdir, sabah saatlerinde cumhuriyet coşkusunu Atatürk'le aynı karede kutlayabilmek için ürettiğimiz Gemini Nano Banana prompt'larını sizlerle paylaşmıştık.

Mustafa Kemal Atatürk ve Kıvanç Tatlıtuğ

Mustafa Kemal Atatürk ve Kıvanç Tatlıtuğ

Mustafa Kemal Atatürk ve Serenay Sarıkaya

Mustafa Kemal Atatürk ve Serenay Sarıkaya

Mustafa Kemal Atatürk ve Çağatay Ulusoy

Mustafa Kemal Atatürk ve Çağatay Ulusoy

Mustafa Kemal Atatürk ve Pınar Deniz

Mustafa Kemal Atatürk ve Pınar Deniz
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Kemal Atatürk ve Engin Akyürek

Mustafa Kemal Atatürk ve Engin Akyürek

Mustafa Kemal Atatürk ve Aslı Enver

Mustafa Kemal Atatürk ve Aslı Enver

Mustafa Kemal Atatürk ve Barış Arduç

Mustafa Kemal Atatürk ve Barış Arduç

Mustafa Kemal Atatürk ve Demet Evgar

Mustafa Kemal Atatürk ve Demet Evgar

Mustafa Kemal Atatürk ve Hande Erçel

Mustafa Kemal Atatürk ve Hande Erçel
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mustafa Kemal Atatürk ve Mert Yazıcıoğlu

Mustafa Kemal Atatürk ve Mert Yazıcıoğlu

Mustafa Kemal Atatürk ve İrem Derici

Mustafa Kemal Atatürk ve İrem Derici

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
15
13
4
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın