Aynı Kombini Kendine Uyarladı: Manifest Mina'yla Aşık Atmaya Karar Veren Demet Akalın'dan Fazla İddialı Yorum!
Son konserinde Manifest Mina'nın giydiği sahne kombinine çok benzer bir kıyafet giyen Demet Akalın, sosyal medyada Mina'yla kendisinin karşılaştırıldığını görünce yorumlara koştu!
Manifest Mina'dan daha ince olduğunu belirttiği bir yorumda bulundu... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Çok uzun bir zaman değil, yaklaşık bir sene önce Gülşen ve Hadise'nin sahne kombinlerini eleştiren Demet Akalın, radikal bir değişim geçirdi biliyorsunuz.
Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan her yorumu okuyup cevap vermesiyle meşhur Demet Akalın, "Demet mi? Mina mı?" diye sorulan gönderilerden birine bıraktığı yorumla gündeme oturdu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
