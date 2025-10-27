Aynı Kombini Kendine Uyarladı: Manifest Mina'yla Aşık Atmaya Karar Veren Demet Akalın'dan Fazla İddialı Yorum!

Epey kilo veren, eski sarı saçlarına geri dönen Demet Akalın, kızı Hira'nın bile ayıpladığını dile getirdiği ve 'Ben bunu açıklayamam' dediği tüm kombinleri kendi sahnelerinde de giymeye başladı.

Daha önce transparan ve fazla dekolteli her kombine tepki gösteren Demet Akalın, Manifest Mina'nın Manifest'in ilk +18 izleyicili konserinde giydiği kombini kendine uyarladı.

Dobra açıklamalarına, ünlülerle girdiği polemiklere, imla ve yazım hatalarına alıştığımız, böyle de sevdiğimiz Demet Akalın'ın kombini sosyal medyada kısa süre içerisinde Mina'nın konser görüntüleriyle yan yana getirildi. Ve ikili karşılaştırılmaya başlandı!