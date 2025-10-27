Pilates Yaparken Evi Silip Süpüren Ebru Şallı, Ev Hanımlarını Kızdırdı!

Yıllar geçse de hiç bozulmayan fiziği ve güzelliğiyle önce çıkan Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve spor rutinini hep takipçilerine de aşılamaya çalıştı.

Özel hayatıyla dikkat çeken Ebru Şallı, en son sıkıntılı zamanlardan geçmiş, Uğur Akkuş'la sürekli bir olay çıkan evliliğini 2024'ün aralık ayında bitirmişti.

O zamandan beri sosyal medya paylaşımlarını artıran ve pilatesi hayatının her anında ve alanında uyguladığı videolar paylaşan Ebru Şallı, en son mutfağı pilates yaparak temizlediği videoyla gündeme oturmuştu.