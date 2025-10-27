Pilates Yaparken Evi Silip Süpüren Ebru Şallı, Ev Hanımlarını Kızdırdı!
Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı, pilates yaparken evi silip süpürdüğü bir video paylaştı. Temizlik yaparken şekilden şekle giren Şallı, ev hanımlarını kızdırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendine bakmaya, sağlıklı yaşamaya ve düzenli spor yapmaya çok önem veren ünlü sunucu ve model Ebru Şallı'yı tanımayan yoktur herhalde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Şallı, bu sefer de tüm evi pilates yaparken silip süpürdü!
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yine her zaman ki gibi lüzumsuz paylaşım yapan sn. editörümüzden muhteşem bir paylaşım. Ebru Şallı ile Demet Şener neden birbirlerine benzemek için bu kadar ... Devamını Gör
Gündelik temizliğe giden hanımlar da böyle temizlerse işten kovulurlar.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.