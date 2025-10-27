onedio
Pilates Yaparken Evi Silip Süpüren Ebru Şallı, Ev Hanımlarını Kızdırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.10.2025 - 18:12

Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı, pilates yaparken evi silip süpürdüğü bir video paylaştı. Temizlik yaparken şekilden şekle giren Şallı, ev hanımlarını kızdırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Kendine bakmaya, sağlıklı yaşamaya ve düzenli spor yapmaya çok önem veren ünlü sunucu ve model Ebru Şallı'yı tanımayan yoktur herhalde!

Yıllar geçse de hiç bozulmayan fiziği ve güzelliğiyle önce çıkan Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve spor rutinini hep takipçilerine de aşılamaya çalıştı. 

Özel hayatıyla dikkat çeken Ebru Şallı, en son sıkıntılı zamanlardan geçmiş, Uğur Akkuş'la sürekli bir olay çıkan evliliğini 2024'ün aralık ayında bitirmişti. 

O zamandan beri sosyal medya paylaşımlarını artıran ve pilatesi hayatının her anında ve alanında uyguladığı videolar paylaşan Ebru Şallı, en son mutfağı pilates yaparak temizlediği videoyla gündeme oturmuştu.

Ebru Şallı, bu sefer de tüm evi pilates yaparken silip süpürdü!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Slade Klon

Yine her zaman ki gibi lüzumsuz paylaşım yapan sn. editörümüzden muhteşem bir paylaşım. Ebru Şallı ile Demet Şener neden birbirlerine benzemek için bu kadar ... Devamını Gör

Aykız

Gündelik temizliğe giden hanımlar da böyle temizlerse işten kovulurlar.

