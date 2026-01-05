Avrupa Harmoniyle Büyürken, Türkiye Neden Sanatsal Bir Halüsinasyonun İçinde?

Türkiye’de sanat, özellikle müzik, tarihsel olarak hayatın merkezine yerleşememiştir. Eğitim sisteminde yoktur, kamusal politikada zayıftır, gündelik yaşamın doğal bir parçası değildir. Sonuç olarak toplum, sanatı “ya elit bir lüks” ya da “boş zaman eğlencesi” olarak görmeye programlanmıştır. Sanat bir ihtiyaç değil, bir süs olarak algılanmıştır.

Ve bu algı, çok ağır bir sonuç doğurmuştur:

Türkiye’de homojen bir sanat bilinci hiç oluşamamıştır.

Homojenlikten kastım tek tiplik değil; ortak bir altyapı, ortak bir referans, ortak bir estetik sezgidir. Avrupa’da insanlar Bach’ı sevmek zorunda değildir ama Bach’ın ne olduğunu bilir. Bizde ise çoğu zaman sanatın ne olduğu bile muğlaktır. Bu yüzden de sanat, toplumun tamamına yayılmak yerine belli bir elit zümrenin ilgi alanı olarak kalmıştır.

Çoğunluk ise başka bir yere yönelmiştir.

Sanatsal altyapıyla yetişmeyen bir toplum, ister istemez kendisine benzeyeni yüceltir. Derinlik gerektirmeyeni, emek istemeyeni, içi boş ama parlak olanı… Bugün televizyonda ve sosyal medyada “sanatçı” diye sunulan birçok figürün arkasında hiçbir estetik formasyon, hiçbir kültürel birikim, hiçbir disiplin yok. Ama buna rağmen büyük bir “değer” atfediliyor.

Çünkü bu insanlar gerçekten iyi oldukları için değil, toplum başka bir şeyi ayırt edebilecek donanıma sahip olmadığı için parlatılıyor.