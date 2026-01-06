onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'de Kış Şimdi Başlıyor: Kar Alarmı Verildi, 50 Şehirde Lapa Lapa Kar Yağacak!

Türkiye'de Kış Şimdi Başlıyor: Kar Alarmı Verildi, 50 Şehirde Lapa Lapa Kar Yağacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.01.2026 - 07:20

Yılbaşında etkili olan kar yağışının ardından gelen kısa süreli lodos molası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunu yayımladı ve tarihi verdi. Cuma günü itibarıyla tam 50 ilde kar yağışı yeniden başlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılın ilk günlerinde Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından, son günlerde hava sıcaklıklarını bir nebze olsun yükselten lodos etkisi sona eriyor.

Yılın ilk günlerinde Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından, son günlerde hava sıcaklıklarını bir nebze olsun yükselten lodos etkisi sona eriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, kış mevsimi yüzünü yeniden sert bir şekilde gösterecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının tekrar başlayacağı ve toplamda 50 ilin bu yağışlı hava dalgasından etkileneceği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin pek çok şehrinde hayatı olumsuz etkileyen, ancak hafta sonu yerini ılık ve rüzgarlı bir havaya bırakan kar yağışı, haftanın son iş gününde geri dönüyor. Meteoroloji'nin internet sitesinde paylaştığı 5 günlük haritalı tahmin verileri, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini ve yağışsız geçen birkaç günün ardından beyaz örtünün tekrar şehirlere ineceğini ortaya koydu.

İşte MGM'nin raporuna göre cuma günü itibarıyla kar beklenen şehirler:

Düzce - Bilecik - Bursa - Kütahya - Uşak - Burdur - Isparta - Afyonkarahisar - Eskişehir - Adıyaman - Malatya - Kilis - Gaziantep - Kahramanmaraş - Sivas - Tokat - Amasya - Kayseri - Niğde - Nevşehir - Kırşehir - Çorum - Kastamonu - Çankırı - Karabük - Bolu - Ankara - Konya - Karaman - Yozgat - Ardahan - Kars - Iğdır - Ağrı - Van - Hakkari - Şırnak - Siirt - Bitlis - Muş - Erzurum - Artvin - Bayburt - Bingöl - Batman - Diyarbakır - Elazığ - Tunceli - Erzincan - Gümüşhane.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın