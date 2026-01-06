Türkiye'de Kış Şimdi Başlıyor: Kar Alarmı Verildi, 50 Şehirde Lapa Lapa Kar Yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, kış mevsimi yüzünü yeniden sert bir şekilde gösterecek. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 9 Ocak Cuma günü itibarıyla yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının tekrar başlayacağı ve toplamda 50 ilin bu yağışlı hava dalgasından etkileneceği bildirildi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin pek çok şehrinde hayatı olumsuz etkileyen, ancak hafta sonu yerini ılık ve rüzgarlı bir havaya bırakan kar yağışı, haftanın son iş gününde geri dönüyor. Meteoroloji'nin internet sitesinde paylaştığı 5 günlük haritalı tahmin verileri, sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini ve yağışsız geçen birkaç günün ardından beyaz örtünün tekrar şehirlere ineceğini ortaya koydu.

İşte MGM'nin raporuna göre cuma günü itibarıyla kar beklenen şehirler:

Düzce - Bilecik - Bursa - Kütahya - Uşak - Burdur - Isparta - Afyonkarahisar - Eskişehir - Adıyaman - Malatya - Kilis - Gaziantep - Kahramanmaraş - Sivas - Tokat - Amasya - Kayseri - Niğde - Nevşehir - Kırşehir - Çorum - Kastamonu - Çankırı - Karabük - Bolu - Ankara - Konya - Karaman - Yozgat - Ardahan - Kars - Iğdır - Ağrı - Van - Hakkari - Şırnak - Siirt - Bitlis - Muş - Erzurum - Artvin - Bayburt - Bingöl - Batman - Diyarbakır - Elazığ - Tunceli - Erzincan - Gümüşhane.