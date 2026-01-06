Türkiye'de Kış Şimdi Başlıyor: Kar Alarmı Verildi, 50 Şehirde Lapa Lapa Kar Yağacak!
Yılbaşında etkili olan kar yağışının ardından gelen kısa süreli lodos molası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunu yayımladı ve tarihi verdi. Cuma günü itibarıyla tam 50 ilde kar yağışı yeniden başlıyor.
Yılın ilk günlerinde Türkiye genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından, son günlerde hava sıcaklıklarını bir nebze olsun yükselten lodos etkisi sona eriyor.
