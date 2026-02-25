onedio
Kemik Ağrılarına İyi Gelen Şifalı "Kedirgen" Otu Pazar Tezgahlarına Çıktı

Kemik Ağrılarına İyi Gelen Şifalı "Kedirgen" Otu Pazar Tezgahlarına Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 18:03

Bahar aylarının yaklaşmasıyla bazı otlar ve bitkiler de pazardaki yerini almaya başladı. Bu otlardan birisi de Aydın'ın acı otu olarak da bilinen kedirgen otu oldu. Kedirgen otuyla birlikte sarmaşık da pazar tezgahlarındaki yerini aldı. 

Özellikle kedirgen otu, sağlığa olan faydaları sebebiyle çokça tercih ediliyor.

Baharın gelmesiyle kedirgen, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Baharın gelmesiyle kedirgen, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Ege Bölgesi'nde, özellikle de Aydın'da yetişen kedirgen ve sarmaşıklar, halk tarafından sevilerek tüketiliyor. Kedirgenin kemik ağrılarından romatizmaya kadar birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Bahar aylarının gelmesiyle büyüyen bu bitkiler, pazar tezgahlarındaki yerini aldı. 

Sezonun ilk ürünleri hem satanı hem tüketeni memnun ediyor. Birbirinden taze ürünler, satıcıları tarafından bağı 150 TL'den satılıyor.

Peki kedirgen nasıl tüketiliyor?

Peki kedirgen nasıl tüketiliyor?

Kedirgen otunun yumurtalı ve yoğurtlu olmak üzere iki ayrı türde yemeği yapılabiliyor. Yağışların etkisiyle dağlarda bolca yetişen bu bitkiyi toplamak ise biraz zahmetli.

Pazarcı Hayrullah Acar, kedirgen ve sarmaşık otlarını toplamanın zahmetli ama bir yandan da çok zevkli olduğunu söylüyor. Acar, kedirgenlerin kuşkonmaz adıyla da bilindiğini ancak Aydın yöresine ait olan kedirgenin diğerlerinden farklı olduğunu belirtiyor.

Acar, ‘’Dağlarda kendiliğinden yetişir. Yağmurlardan sonra baharda ortaya çıkar. Çok faydalı bir bitkidir. Bilhassa idrar yolları iltihabını geçirmede etkili olduğu biliniyor'' diyor.

