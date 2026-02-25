Kemik Ağrılarına İyi Gelen Şifalı "Kedirgen" Otu Pazar Tezgahlarına Çıktı

Ege Bölgesi'nde, özellikle de Aydın'da yetişen kedirgen ve sarmaşıklar, halk tarafından sevilerek tüketiliyor. Kedirgenin kemik ağrılarından romatizmaya kadar birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Bahar aylarının gelmesiyle büyüyen bu bitkiler, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Sezonun ilk ürünleri hem satanı hem tüketeni memnun ediyor. Birbirinden taze ürünler, satıcıları tarafından bağı 150 TL'den satılıyor.