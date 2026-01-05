onedio
Muz Soyarken Üzerindeki İplikleri Çöpe Atıyorsanız Bir Kez Daha Düşünün: İşte O İpliklerin Bilinmeyen Faydası

Ali Can YAYCILI
05.01.2026 - 09:05

Muz yerken hemen herkesin ilk işi, meyvenin üzerine yapışan o uzun, beyaz lifleri temizlemektir. Ancak 'gereksiz' veya 'tatsız' diyerek ayıklayıp attığımız bu iplikçikler, aslında muzun gelişimi için hayati bir öneme sahip. Uzmanlar, meyvenin besin değerini taşıyan bu parçaların neden tüketilmesi gerektiğini açıkladı.

Bir muzu soyduğunuzda karşınıza çıkan ve genellikle parmak uçlarıyla titizlikle temizlenip çöpe atılan o soluk renkli, ince şeritlerin aslında sandığınızdan çok daha önemli bir işlevi bulunuyor.

Çoğu tüketici, meyvenin pürüzsüz dokusunu bozduğu gerekçesiyle bu iplikçiklerden kurtulmaya çalışsa da, bu yapılar muzun ayrılmaz ve en işlevsel parçalarından birini oluşturuyor. Bilimsel literatürde 'floem demetleri' olarak adlandırılan bu lifler, bitkinin biyolojik gelişim sürecinde kilit bir rol üstleniyor.

Bu iplikçikleri basitçe tanımlamak gerekirse, meyvenin büyümesi esnasında ihtiyaç duyduğu tüm besinlerin taşındığı birer 'damar yolu' oldukları söylenebilir. Bitkinin yapraklarında üretilen şekeri ve diğer hayati maddeleri meyveye ulaştıran bu iletim kanalları, muzun olgunlaşma sürecini tamamlamasını sağlıyor. Muzun kabuğu soyulduğunda bu damarların meyveden ayrılarak belirginleşmesinin temel sebebi ise meyve etine kıyasla daha farklı bir dokusal yapıya sahip olmalarıdır.

Gıda israfının önüne geçmek ve meyveden maksimum faydayı sağlamak isteyenler için bu liflerin tüketilmesi uzmanlarca tavsiye ediliyor. Muzun kendisine kıyasla tadı değiştirecek baskın bir aroması olmayan bu iplikler, tıpkı meyvenin eti gibi potasyum, B6 vitamini, C vitamini ve lif açısından zengin bir içerik barındırıyor. Eğer bu parçaların ağızda bıraktığı his sizi rahatsız ediyorsa, onları tek tek ayıklamak yerine smoothie, yulaf karışımları veya tatlı tarifleri içerisinde kullanarak fark edilmeyecek hale getirebilirsiniz.

