onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu Sefer Kaçmadı: İbrahim Çelikkol'dan Kendisini Takipten Çıkan Birce Akalay'a Olay Sözler!

Bu Sefer Kaçmadı: İbrahim Çelikkol'dan Kendisini Takipten Çıkan Birce Akalay'a Olay Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.10.2025 - 23:45

Geçtiğimiz günlerde kıymetli dostu Birce Akalay tarafından takipten çıkarılan İbrahim Çelikkol bu sefer kaçamadı. Birce Akalay sorularına olay bir cevap verdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uyuşturucu operasyonunda alınan 19 ünlü isimden biri olan Birce Akalay'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Uyuşturucu operasyonunda alınan 19 ünlü isimden biri olan Birce Akalay'ın test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Pozitif çıkan test sonuçları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamayı tercih eden ünlü oyuncu Birce Akalay, olaydan birkaç gün sonra yaptığı hamleyle dikkat çekmişti. 

Başta İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan olmak üzere Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu'nu da takipten çıkaran Birce Akalay'ın kıymetlisi Çelikkol'u takipten çıkması şaşırtmıştı. 

Birce Akalay bu konuyla ilgili de asla konuşmazken, İbrahim Çelikkol geçtiğimiz gün görüntülendiğinde Birce'nin adını duyar duymaz yüzünü ekşitmişti.

Kaçıranlar için detaylar bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce 2. Sayfa muhabirleri tarafından bir davette yeniden görüntülenen İbrahim Çelikkol, bu sefer kaçmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın