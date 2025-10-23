onedio
Tekte Takipten Çıkarılmıştı: İbrahim Çelikkol, Birce Akalay Sorusunu Duyunca Yüzü Ekşidi!

Tekte Takipten Çıkarılmıştı: İbrahim Çelikkol, Birce Akalay Sorusunu Duyunca Yüzü Ekşidi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.10.2025 - 22:02

Gelin Takımı 2'nin galasında görüntülenen ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'a kendisini birdenbire takipten çıkan Birce Akalay soruldu. 

Birce Akalay'ın ismini duyunca gerilen İbrahim Çelikkol'un mimikleri dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla alınan 19 ünlü isim arasında Birce Akalay da vardı.

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla alınan 19 ünlü isim arasında Birce Akalay da vardı.

Dilan Polat, Derin ve Deren Talu, Berrak Tüzünataç ile Birce Akalay'ın idrar, kan ve saç numunelerinde yasaklı maddelere rastlanmıştı. 

Konuyla ilgili konuşmak istemeyen Birce Akalay, serbest kaldıktan iki gün sonraki hamlesiyle dikkat çekmişti. 

Yıllardır aralarında bir aşk olup olmadığı sorulan, kıymetli arkadaşı İbrahim Çelikkol ve yeni evlendiği eşini bir anda takipten çıkaran Birce Akalay epey şaşırtmıştı. Üstelik takipten çıkardığı isimler arasında Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu da bulunuyordu. 

Birkaç gün önce röportaj veren Birce Akalay, İbrahim Çelikkol sorusu yöneltildiğinde epey gerilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer de İbrahim Çelikkol, bir galada görüntülendi. Birce Akalay sorusu elbette ona da soruldu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
