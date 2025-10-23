Tekte Takipten Çıkarılmıştı: İbrahim Çelikkol, Birce Akalay Sorusunu Duyunca Yüzü Ekşidi!
Gelin Takımı 2'nin galasında görüntülenen ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'a kendisini birdenbire takipten çıkan Birce Akalay soruldu.
Birce Akalay'ın ismini duyunca gerilen İbrahim Çelikkol'un mimikleri dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla alınan 19 ünlü isim arasında Birce Akalay da vardı.
Bu sefer de İbrahim Çelikkol, bir galada görüntülendi. Birce Akalay sorusu elbette ona da soruldu.
