İnsan Bu Kadar mı Değişir? Siyah Saç Denemesi Yapan Berna Laçin, Resmen Göz Kanattı!
Birkaç gün önce Hilal Altınbilek'e yaptığı sert eleştiriyle gündeme oturan ve tepki çeken Berna Laçin, siyah saç denemesi yaptı!
Laçin'in siyah saçlı hali sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü, Altınbilek meselesi de yeniden açıldı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Belalı Baldız'daki performansıyla hafızalarımıza kazınan Berna Laçin, uzun bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından siyah saç denediği pozlarını paylaşan Berna Laçin, yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
