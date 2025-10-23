onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İnsan Bu Kadar mı Değişir? Siyah Saç Denemesi Yapan Berna Laçin, Resmen Göz Kanattı!

İnsan Bu Kadar mı Değişir? Siyah Saç Denemesi Yapan Berna Laçin, Resmen Göz Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.10.2025 - 21:19

Birkaç gün önce Hilal Altınbilek'e yaptığı sert eleştiriyle gündeme oturan ve tepki çeken Berna Laçin, siyah saç denemesi yaptı!

Laçin'in siyah saçlı hali sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü, Altınbilek meselesi de yeniden açıldı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belalı Baldız'daki performansıyla hafızalarımıza kazınan Berna Laçin, uzun bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Belalı Baldız'daki performansıyla hafızalarımıza kazınan Berna Laçin, uzun bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Ülke gündemiyle ilgili konulardaki yorumlarıyla ayrı, başka ünlü isimlerle girdiği polemiklerle ayrı dikkat çeken Berna Laçin, en son ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'e eleştirisiyle tepki çekmişti. 

Hilal Altınbilek'in dizisinin oynadığı gece, “En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?”tweet'ini atan Berna Laçin'in lafının kime olduğu hemen anlaşılmış, yorum yağmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından siyah saç denediği pozlarını paylaşan Berna Laçin, yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından siyah saç denediği pozlarını paylaşan Berna Laçin, yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Laçin, takipçilerine 'Yakışmış mı? Yakışmamış mı?' diyerek fikrini sordu. Genelin fikri sarışınlıktan devam etmesi olurken, Altınbilek yorumu sebebiyle Laçin'e kızgın olan kullanıcılar konuyu yeniden açtı, kimileri de Laçin'in gündemde kalmak için her şeyi yaptığını savundu.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın