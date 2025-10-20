onedio
Berna Laçin, Yeni Sezon Dizisinde Fakir Rolü İçin Seçilen O Oyuncunun Estetikli Olmasını Eleştirdi!

Berna Laçin, Yeni Sezon Dizisinde Fakir Rolü İçin Seçilen O Oyuncunun Estetikli Olmasını Eleştirdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.10.2025 - 10:15

Yeni diziler bir bir ekranlara geliyor, her gün başka hikayeler izliyoruz. Hikayeler kadar oyuncular da önemli biliyorsunuz ki. İzleyiciler hikaye ile cast arasında bir bağ kurmak istiyor. Sektörün içinden isimlerden Berna Laçin de X hesabından bir eleştiride bulundu. Fakir rolü için estetikli bir oyuncu seçilmesini doğru bulmadı. Gelin detaylara geçelim!

Berna Laçin, tweetinde dizinin adını açıkça söylememişti.

Berna Laçin, tweetinde dizinin adını açıkça söylememişti.

“En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” sözlerini dile getirdi. Diziseverler ise Sahtekarlar’dan bahsettiğini anladı.

Sahtekarlar'da Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hilal Altınbilek estetikleri nedeniyle Berna Laçin'e göre role uygun bulunmadı.

Sahtekarlar’da Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hilal Altınbilek estetikleri nedeniyle Berna Laçin’e göre role uygun bulunmadı.

Dizi ilk bölümüyle reytinglerde şov yapmıştı. İlk bölümden çıkış yakayabilmesi geçtiğimiz haftalarda dikkatlerden kaçmamıştı. Peki ya Laçin’in sözlerine dönecek olursak, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

