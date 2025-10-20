Berna Laçin, Yeni Sezon Dizisinde Fakir Rolü İçin Seçilen O Oyuncunun Estetikli Olmasını Eleştirdi!
Yeni diziler bir bir ekranlara geliyor, her gün başka hikayeler izliyoruz. Hikayeler kadar oyuncular da önemli biliyorsunuz ki. İzleyiciler hikaye ile cast arasında bir bağ kurmak istiyor. Sektörün içinden isimlerden Berna Laçin de X hesabından bir eleştiride bulundu. Fakir rolü için estetikli bir oyuncu seçilmesini doğru bulmadı. Gelin detaylara geçelim!
Berna Laçin, tweetinde dizinin adını açıkça söylememişti.
Sahtekarlar’da Burak Deniz ile başrolü paylaşan Hilal Altınbilek estetikleri nedeniyle Berna Laçin’e göre role uygun bulunmadı.
