O Ses Türkiye Finalisti Funda Kayacık, Kim Milyoner Olmak İster'de Elendiği Soruyla Şoke Etti!

Seslendirme sanatçısı Funda Kayacık, yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye'ye damgasını vurmuştu. O Ses Türkiye'ye katılmadan önce de Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine ulaşan isim, özellikle yaptığı seslendirmelerle herkesi etkilemişti!

Kayacık, yarışmada da Eurovision şampiyonu Nemo'nun 'The Code' şarkısını seslendirmiş ve herkesin beğenisini kazanmıştı, Nemo da dahil! Kayacık ve Nemo, daha sonra bir düet de yapmışlardı.

Funda Kayacık bu kez sevenlerini şaşırtarak ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.