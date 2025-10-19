O Ses Türkiye Finalisti Funda Kayacık, Kim Milyoner Olmak İster'de Elendiği Soruyla Şoke Etti!
O Ses Türkiye, yıllar sonra ekranlara geri dönmüş ve reytingleri alt üst etmeyi başarmıştı. Jüri koltuğunda yine birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yarışmada, heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. Finalistlerden birisi de yarışma boyunca dikkat çeken seslendirme sanatçısı Funda Kayacık olmuştu!
Funda Kayacık, bu kez de ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Bakalım kaçıncı soruya gelebildi?
O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.
Fakat Kayacık, Kim Milyoner Olmak İster'de üçüncü soruda elendi!
