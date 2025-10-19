onedio
O Ses Türkiye Finalisti Funda Kayacık, Kim Milyoner Olmak İster'de Elendiği Soruyla Şoke Etti!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
19.10.2025 - 23:50

O Ses Türkiye, yıllar sonra ekranlara geri dönmüş ve reytingleri alt üst etmeyi başarmıştı. Jüri koltuğunda yine birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı yarışmada, heyecanlı dakikalar yaşanmıştı. Finalistlerden birisi de yarışma boyunca dikkat çeken seslendirme sanatçısı Funda Kayacık olmuştu!

Funda Kayacık, bu kez de ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. Bakalım kaçıncı soruya gelebildi?

O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Seslendirme sanatçısı Funda Kayacık, yıllar sonra ekranlara dönen O Ses Türkiye'ye damgasını vurmuştu. O Ses Türkiye'ye katılmadan önce de Instagram'da büyük bir takipçi kitlesine ulaşan isim, özellikle yaptığı seslendirmelerle herkesi etkilemişti!

Kayacık, yarışmada da Eurovision şampiyonu Nemo'nun 'The Code' şarkısını seslendirmiş ve herkesin beğenisini kazanmıştı, Nemo da dahil! Kayacık ve Nemo, daha sonra bir düet de yapmışlardı. 

Funda Kayacık bu kez sevenlerini şaşırtarak ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Fakat Kayacık, Kim Milyoner Olmak İster'de üçüncü soruda elendi!

Büyük bir enerjiyle yarışmaya başlayan ünlü isim, ilk iki soruyu doğru cevapladı. Üçüncü soruda ise heyecanına yenik düştüğünü tahmin ettiğimiz Kayacık, 'eş sesli' sorusunda elendi. Doğru cevabın 'sesteş' olduğu soruda Kayacık 'eş anlamlı' cevabını vererek yarışmadan elendi.

Kayacık, yarışma yayınlandıktan sonra paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
