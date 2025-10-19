onedio
Reyting Uzmanı Dizilerdeki Artan ve Azalan Reytingleri ve Değişen Liderlikleri İnceledi!

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.10.2025 - 15:50

Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Taşacak Bu Deniz ve daha niceleri... 2025 dizi sezonu oldukça yoğun ve reyting açısından güçlü bir savaşın yaşandığı bir dönem oluyor. Artan ve azalan reytingler, değişen reyting zirveleri ve diziler arası rekabet reyting uzmanı Burak Sakar tarafından detaylıca inceleniyor. Burak Sakar, Uzak Şehir'deki düşüşün ardından Ekim 2025'in ilk iki haftasına dair değerlendirme yayınladı.

Kaynak: Burak Sakar

TV ekranlarında 2025-2026 sezonu oldukça çekişmeli geçiyor. Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Taşacak Bu Deniz ve daha nice dizi zirve yarışını sürdürüyor.

Birbirinden popüler yapımların yer aldığı sezonda geçtiğimiz sezondan devam eden bazı yapımlarda düşüş yaşandığı görülüyor. Bununla birlikte sezona yeni başlayan diziler içinde Taşacak Bu Deniz, Ben Leman gibi yapımlar öne çıkarken henüz beklediği reytinglere ulaşamayan diziler de söz konusu. Reytinglerde artış ve düşüşlerin yaşandığı, reyting liderliğinin değiştiği sezonda Ekim 2025 ilk iki haftada en çok izlenen diziler de merak ediliyor.

Reyting uzmanı Burak Sakar, Ekim ayının ikinci haftasında yer alan 23 diziye dair detaylı rapor yayınladı.

'Sezonun ikinci ayında hemen her gün kıyasıya bir rekabet yaşanırken, perşembe ve cumartesi günlerinde liderlik el değiştirdi. Geçtiğimiz hafta yayına başlayan iki dizide de bir puanı aşkın artışlar dikkat çekici.' diyen Burak Sakar, raporunda ABC1'de haftanın top3 dizisinin Uzak Şehir, Eşref Rüya ve Kızılcık Şerbeti olduğunu belirtti.

Salı günleri yayınlanan Kral Kaybederse'nin 4 reyting altında kaldığının altını çizen Sakar, Taşacak Bu Deniz'in ikinci bölümde yakaladığı 2 puanlık yükselişle 6 reyting barajını aştığını açıkladı. Cumartesi günleri yayınlanan Ben Leman ve Aynadaki Yabancı düşüş yaşarken, Güller ve Günahlar yükselişe geçti.

