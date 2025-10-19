Reyting Uzmanı Dizilerdeki Artan ve Azalan Reytingleri ve Değişen Liderlikleri İnceledi!
Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Taşacak Bu Deniz ve daha niceleri... 2025 dizi sezonu oldukça yoğun ve reyting açısından güçlü bir savaşın yaşandığı bir dönem oluyor. Artan ve azalan reytingler, değişen reyting zirveleri ve diziler arası rekabet reyting uzmanı Burak Sakar tarafından detaylıca inceleniyor. Burak Sakar, Uzak Şehir'deki düşüşün ardından Ekim 2025'in ilk iki haftasına dair değerlendirme yayınladı.
Kaynak: Burak Sakar
TV ekranlarında 2025-2026 sezonu oldukça çekişmeli geçiyor. Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya, Taşacak Bu Deniz ve daha nice dizi zirve yarışını sürdürüyor.
Reyting uzmanı Burak Sakar, Ekim ayının ikinci haftasında yer alan 23 diziye dair detaylı rapor yayınladı.
