Reyting Uzmanı Dizilerdeki Artan ve Azalan Reytingleri ve Değişen Liderlikleri İnceledi!

'Sezonun ikinci ayında hemen her gün kıyasıya bir rekabet yaşanırken, perşembe ve cumartesi günlerinde liderlik el değiştirdi. Geçtiğimiz hafta yayına başlayan iki dizide de bir puanı aşkın artışlar dikkat çekici.' diyen Burak Sakar, raporunda ABC1'de haftanın top3 dizisinin Uzak Şehir, Eşref Rüya ve Kızılcık Şerbeti olduğunu belirtti.

Salı günleri yayınlanan Kral Kaybederse'nin 4 reyting altında kaldığının altını çizen Sakar, Taşacak Bu Deniz'in ikinci bölümde yakaladığı 2 puanlık yükselişle 6 reyting barajını aştığını açıkladı. Cumartesi günleri yayınlanan Ben Leman ve Aynadaki Yabancı düşüş yaşarken, Güller ve Günahlar yükselişe geçti.