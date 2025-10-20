A.B.İ Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun Babasını Oynayacak İsim Ortaya Çıktı!
ATV’de başlayacak olan yeni sezon dizisi A.B.İ için hazırlıklar sürüyor. Kadro konusunda titizlikle çalışılıyor. Şimdiyse Kenan İmirzalıoğlu’nun karakterinin babası olacak oyuncunun seçildiği duyuruldu. Diziseverler A.B.İ’den gelecek gelişmeleri beklerken nihayet bir haber gelmiş oldu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kenan İmirzalıoğlu’nun partnerliğini Afra Saraçoğlu’nun yapacak olması gündem olmuştu.
Ve işte kadronun yeni ismi: Tarık Papuççuoğlu
