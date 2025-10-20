onedio
A.B.İ Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun Babasını Oynayacak İsim Ortaya Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan
20.10.2025 - 08:57

ATV’de başlayacak olan yeni sezon dizisi A.B.İ için hazırlıklar sürüyor. Kadro konusunda titizlikle çalışılıyor. Şimdiyse Kenan İmirzalıoğlu’nun karakterinin babası olacak oyuncunun seçildiği duyuruldu. Diziseverler A.B.İ’den gelecek gelişmeleri beklerken nihayet bir haber gelmiş oldu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kenan İmirzalıoğlu’nun partnerliğini Afra Saraçoğlu’nun yapacak olması gündem olmuştu.

Aynı zamanda kadroda Asude Kalebek ve Diren Polatoğulları’nın olduğu da açıklanmıştı. Bir cerraha hayat verecek olan Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir TV projesi ile dönüyor olması diziseverleri heyecanlandıran durumlardan.

Sektörün başarılı oyuncularından Tarık Papuççuoğlu, Tahir Hancıoğlu adıyla Kenan İmirzalıoğlu’nun karakteri Doğan’ın babası olacak. Doğan’ın babasıyla arasında sert rüzgarlar estiği biliniyor. Bakalım nasıl bir hikaye izleyeceğiz?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
