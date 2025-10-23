Hala Uyandırılamadı: 9 Gündür Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Yeni Açıklama Geldi!
15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve 20 dakikalık CPR sonucunda hayata döndürülen ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili yen açıklama geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek 15 Ekim sabah saatlerinde ne yazık ki kalp krizi geçirdi.
Geçtiğimiz saatlerde, hala uyutulan Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin önce tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.
