Hala Uyandırılamadı: 9 Gündür Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Yeni Açıklama Geldi!

Hala Uyandırılamadı: 9 Gündür Uyutulan Fatih Ürek'in Son Durumu Hakkında Yeni Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.10.2025 - 18:13

15 Ekim'de kalp krizi geçiren ve 20 dakikalık CPR sonucunda hayata döndürülen ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili yen açıklama geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek 15 Ekim sabah saatlerinde ne yazık ki kalp krizi geçirdi.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek 15 Ekim sabah saatlerinde ne yazık ki kalp krizi geçirdi.

59 yaşındaki Fatih Ürek'in evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı, 20 dakikalık CPR müdahalesi yapıldığı ve kalbinin ancak çalıştırabildiği ortaya çıkmıştı. 

Hayata döndürülen sanatçı, yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. 20 Ekim'de uyandırılması beklenen Fatih Ürek'in durumunda herhangi bir değişiklik yaşanmamış, dolayısıyla uyandırılamamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde, hala uyutulan Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin önce tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Geçtiğimiz saatlerde, hala uyutulan Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin önce tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Açıklamada, 'Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır' ifadelerine yer verildi. 

Ardından, Ürek'in menajeri tarafından da bir açıklama paylaşıldı. Mert Siliv, Fatih Ürek'in sevenlerinden dua istedi.

