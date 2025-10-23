Veliaht'ın Zafer'i Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın 2 Yaşındaki Kızı Yoğun Bakıma Kaldırıldı!
Ünlü oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın 2 yaşındaki minik prensesi Suzan korkuttu! 4 gecedir yoğun bakımda kalan Suzan'dan müjdeli haber geldi. Haberi, anne Oben Alkan duyurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
2023 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan, aynı yıl Suzan adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.
2 yaşındaki Suzan'ın 4 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
