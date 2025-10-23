onedio
Veliaht'ın Zafer'i Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın 2 Yaşındaki Kızı Yoğun Bakıma Kaldırıldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.10.2025 - 17:20

Ünlü oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın 2 yaşındaki minik prensesi Suzan korkuttu! 4 gecedir yoğun bakımda kalan Suzan'dan müjdeli haber geldi. Haberi, anne Oben Alkan duyurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

2023 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan, aynı yıl Suzan adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu.

Şimdilerde 'Veliaht'ta 'Zafer Karslı' karakterine hayat veren oyuncu Bora Akkaş, evlendiğinden bu yana sosyal medya hesabında paylaştığı sıcacık aile fotoğraflarıyla gündeme geliyordu. 

Geçtiğimiz saatlerde Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın minik kızı Suzan'dan endişelendiren bir haber geldi.

2 yaşındaki Suzan'ın 4 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Zatürre olan kızları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Oben Alkan, 'Arayan soran, dua eden, kalbi bizle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hala yoğun bakımdayız. Yarın çıkarız, yarın çıkarız diye diye 4. geceye geldik.' demişti. 

1 saat önce sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyuran Oben Alkan, 2 yaşındaki minik prensesin yoğun bakımdan odaya alındığını açıkladı. 

'Yaşadık bitti, bir daha olmasın, çocuklar hasta olmasın' ifadelerini kullandı.

