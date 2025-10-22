onedio
Evliliğin Kimin Yüzünden Bittiği Belli Oldu: İpek Filiz Yazıcı'yla Boşanan Ufuk Beydemir'den Olay Paylaşım!

Evliliğin Kimin Yüzünden Bittiği Belli Oldu: İpek Filiz Yazıcı'yla Boşanan Ufuk Beydemir'den Olay Paylaşım!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
22.10.2025 - 23:49

Geçtiğimiz hafta boşandıkları ortaya çıkan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılık ortaya çıktığından beri sesi soluğu çıkmayan Ufuk Beydemir, Tekirdağ konserinden paylaştığı hikayeyle cümle aleme eski eşini özlediğini duyurdu. 

Akıllara yalnızca, 'Kim bilir ne yaptı da bu hale geldiler?' sorusu geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

2022 yılında evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in boşandığı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı.

2022 yılında evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in boşandığı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı.

Yıllardır samimi ve cana yakın halleriyle binlerce insanı kendine hayran bırakan, aşkı da baştan yazan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in ani boşanma kararı hepimize şok olmuştu.

Bir süre ne Beydemir'den ne de Yazıcı'dan herhangi bir açıklama gelmedi. İpek Filiz Yazıcı, doğum gününü Ufuk Beydemir olmadan kutlayınca bir de üstüne erken evliliğini eleştirenlere ders veren bir yorumu beğenince iddiaların doğru olduğu anlaşılmıştı. 

İpek Filiz Yazıcı, sessizliğini ilk kez dün bozmuş, ayrıldıklarını doğrularken, 'Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçtiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz.' açıklamasında bulunmuştu.

Boşanmayla ilgili şu ana dek tek kelime kurmayan, İpek Filiz Yazıcı'nın ortak olarak hazırladığı boşanma açıklamasını da kısa bir süreliğine paylaşıp silen Ufuk Beydemir, bu gece sahnedeydi.

Boşanmayla ilgili şu ana dek tek kelime kurmayan, İpek Filiz Yazıcı'nın ortak olarak hazırladığı boşanma açıklamasını da kısa bir süreliğine paylaşıp silen Ufuk Beydemir, bu gece sahnedeydi.

Tekirdağ'da Değirmenaltı Hoş Geldin Fest'te sahne alan Ufuk Beydemir, geceden hikaye paylaşan birçok izleyicinin paylaşımını repost'ladı. 

Fakat özellikle biri dikkat çekti. Bizce gayet de bilerek yapılmış bir hamleydi...

Ufuk Beydemir, bir izleyicinin 'Abi efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver helak olduk' notunu düştüğü hikayeyi kendi hikayesinde paylaştı. Cümle aleme İpek Filiz Yazıcı'yı özlediğini göndermeli bir hikayeyle duyuran Ufuk Beydemir, 'Ayrılık sebebinin sorumlusu belli oldu!' dedirtti. 

İpek Filiz Yazıcı ayrılık konusunda oldukça kararlı dururken ve yeni hayatına çoktan adım atmışken Ufuk Beydemir'in 'eski yengeyi' özlediğini açık ettiği paylaşım, 'Kim bilir ne yaptı da bu hale geldiler?' sorusunu akıllara getirdi. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
