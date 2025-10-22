Evliliğin Kimin Yüzünden Bittiği Belli Oldu: İpek Filiz Yazıcı'yla Boşanan Ufuk Beydemir'den Olay Paylaşım!
Geçtiğimiz hafta boşandıkları ortaya çıkan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılık ortaya çıktığından beri sesi soluğu çıkmayan Ufuk Beydemir, Tekirdağ konserinden paylaştığı hikayeyle cümle aleme eski eşini özlediğini duyurdu.
Akıllara yalnızca, 'Kim bilir ne yaptı da bu hale geldiler?' sorusu geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
2022 yılında evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in boşandığı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı.
Boşanmayla ilgili şu ana dek tek kelime kurmayan, İpek Filiz Yazıcı'nın ortak olarak hazırladığı boşanma açıklamasını da kısa bir süreliğine paylaşıp silen Ufuk Beydemir, bu gece sahnedeydi.
