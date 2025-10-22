Evliliğin Kimin Yüzünden Bittiği Belli Oldu: İpek Filiz Yazıcı'yla Boşanan Ufuk Beydemir'den Olay Paylaşım!

Yıllardır samimi ve cana yakın halleriyle binlerce insanı kendine hayran bırakan, aşkı da baştan yazan İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in ani boşanma kararı hepimize şok olmuştu.

Bir süre ne Beydemir'den ne de Yazıcı'dan herhangi bir açıklama gelmedi. İpek Filiz Yazıcı, doğum gününü Ufuk Beydemir olmadan kutlayınca bir de üstüne erken evliliğini eleştirenlere ders veren bir yorumu beğenince iddiaların doğru olduğu anlaşılmıştı.

İpek Filiz Yazıcı, sessizliğini ilk kez dün bozmuş, ayrıldıklarını doğrularken, 'Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçtiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz.' açıklamasında bulunmuştu.