Üstüne Motosiklet Fırlayan İrem Helvacıoğlu ve 7 Günlük Bebeğinin Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi!
Bugün (22 Ekim) akşam saatlerinde yeni doğum yapan İrem Helvacıoğlu'nun 7 günlük bebeği ve eşi Ural Kaspar da yanındayken kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı.
İrem Helvacıoğlu'nun yakın dostu Sebile Ölmez'den bebek ve Helvacıoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Birkaç saat önce ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeği ve eşiyle beraber kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı.
İrem Helvacıoğlu ve 7 günlük bebeğinin sağlık durumu hakkındaki ilk açıklama yakın dostu Sebile Ölmez'den geldi.
