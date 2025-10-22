onedio
Üstüne Motosiklet Fırlayan İrem Helvacıoğlu ve 7 Günlük Bebeğinin Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi!

Üstüne Motosiklet Fırlayan İrem Helvacıoğlu ve 7 Günlük Bebeğinin Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.10.2025 - 22:15

Bugün (22 Ekim) akşam saatlerinde yeni doğum yapan İrem Helvacıoğlu'nun 7 günlük bebeği ve eşi Ural Kaspar da yanındayken kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı.

İrem Helvacıoğlu'nun yakın dostu Sebile Ölmez'den bebek ve Helvacıoğlu'nun sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Birkaç saat önce ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeği ve eşiyle beraber kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Yalnızca 7 gün önce, 15 Ekim'de Ural Kaspar ile beraber Sora adını verdikleri minik kızına kavuşan İrem Helvacıoğlu oldukça talihsiz bir kaza atlattı.

Hamileliğinin 7. ayında geçirdiği deniz kazasıyla gündeme gelen İrem Helvacıoğlu bu sefer de motosiklet kazasına karıştı. 

Bağdat Caddesi'nde bebekleriyle beraber yürüyüşe çıkan İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın üstüne motosikletin fırladığı öğrenilmişti. 

İrem Helvacıoğlu, üstlerine fırlayan motosikletin sürücüsü ve minik bebeğin hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmış, sevenleri büyük bir paniğe kapılmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İrem Helvacıoğlu ve 7 günlük bebeğinin sağlık durumu hakkındaki ilk açıklama yakın dostu Sebile Ölmez'den geldi.

İrem Helvacıoğlu ve bebeğin durumunun ağır olduğunu yazan haber sitelerine ateş püsküren Sebile Ölmez, 'İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem'in küçük bir dikişi var. Eve taburcu olacak. Haberlere inanmayın. Yanındayız' açıklamasında bulundu.

