Kerem Bürsin'le Aşk Yaşadığı İddia Edilen Selin Yağcıoğlu, İlişkiyi Kendi Paylaşımıyla Ele Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.10.2025 - 21:41

Geçtiğimiz günlerde influencer Selin Yağcıoğlu ile Kerem Bürsin'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Selin Yağcıoğlu aşkı kendi kendine ifşaladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz günlerde oldukça sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı!

Melisa Tapan Sabancı'yla yaşadığı fırtınalı aşkı daha yeni bitiren Kerem Bürsin ve Allan Hakko ile yaşadığı aşkı gözyaşları içinde sonlandıran influencer Selin Yağcıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı, keyiflerinin de çok yerinde olduğu iddiası magazini büyük sarsmıştı!

40 yıl düşünsek yan yana gelip de sevgili olabileceklerine ihtimal vermeyeceğimiz ikilinin birbirini bulmuş olma ihtimali bazılarına mantık dışı gelirken, bazıları da hemencecik shipleyivermişti ikiliyi! 

Dikkat çeken detay ise Selin Yağcıoğlu'nun daha önce yakışıklılık sıraladığı videoda Kerem Bürsin'i yerleştirdiği sıralama olmuştu.

Aşk iddialarının ardından ne Kerem Bürsin'den ne de Selin Yağcıoğlu'ndan bir açıklama gelmedi.

Oysaki her ikisi de ortada yalan bir dedikodu varsa konuya hemen dahil olup, kendini açıklayan isimler... Burası zaten biraz şaibeli gelmiş, aşk iddiasının doğru olabileceğini düşündürtmüştü de asıl bombayı Yağcıoğlu kendi elleriyle patlattı. 

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından önce iki kadeh ve 'Bazı kutlamalar'  notunu düştüğü bir fotoğraf paylaşan Yağcıoğlu, sonra da Galatasaray maçını izlediği televizyonu paylaştı.

Muhtemelen kimse fark etmez, kimse de araştırmaz sandı ama sosyal medya her zamanki gibi bu gece de uyumadı!

Onlarca sosyal medya kullanıcısı, Selin Yacıoğlu'nun paylaştı fotoğrafın Kerem Bürsin'in salonundan olduğunu iddia etti.

Hatta kanıtlarıyla konuşanlar bile oldu! Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
