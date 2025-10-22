Dişlerini Siyah Metalle Kaplatan 12 Yaşındaki North West'in Son Hali Akıllara Durgunluk Verdi!

Bir dönem Hollywood'un en popüler çifti olan Kim Kardashian ve Kanye West, 2014’te İtalya’da görkemli bir törenle evlenmişti fakat aslında hikâye 2013’te doğan ilk çocukları, gözbebekleri North’la başlamıştı.

Aile kısa sürede büyüdü: Saint 2015’te, Chicago 2018’de (taşıyıcı anneyle) ve Psalm 2019’da (yine taşıyıcı anneyle) dünyaya geldi. Başlarda inanılmaz bir aile olduklarını sandık fakat mutlulukları kısa sürdü hatta epey de olaylı bitti. 2021’de boşanma süreci resmen açıldı; 2022’nin sonunda çekişmeli başlıklar, nafaka ve velayet başlıkları netleşti. Hala daha Kanye, Kim ve North'a ve diğer çocuklarına laf sokmadan duramıyor...

Tüm çocukların içinde en dikkat çekeni ise ilk bebekleri North West! İlk günden beri babasına benzerliğiyle öne çıkan North West, sanıyoruz ki karakter olarak da babasına en çok benzeyen çocuk! Zaman zaman TikTok'taki aşırı hareketleri, zaman zaman da abartılı kombinleriyle gündeme geliyor kendisi, ileride inanılmaz bir figür olacağınaysa hiç şüphe yok!