Dişlerini Siyah Metalle Kaplatan 12 Yaşındaki North West'in Son Hali Akıllara Durgunluk Verdi!
Kim Kardashian ve Kanye West'in ilk çocuğu North West, TikTok’ta sahte yüz dövmeleri, takma burun piercing’i ve siyah grillz’lerle yeni imajını paylaştı...
12 yaşındaki North West'in son hali akıllara durgunluk verdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kim Kardashian ve Kanye West’in fırtınalı—ve toksiklikte zirve yapan—aşkının bahsine mutlaka denk gelmişsinizdir.
Bugün de yine tek başına gündemimizde kendisi!
Bu kadar ünlü, sürekli ekstrem olaylara adı karışan bir ailede büyümek bunu getiriyor belki de bilemiyoruz.
