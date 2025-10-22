onedio
Dişlerini Siyah Metalle Kaplatan 12 Yaşındaki North West'in Son Hali Akıllara Durgunluk Verdi!

Dişlerini Siyah Metalle Kaplatan 12 Yaşındaki North West'in Son Hali Akıllara Durgunluk Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.10.2025 - 19:55

Kim Kardashian ve Kanye West'in ilk çocuğu North West, TikTok’ta sahte yüz dövmeleri, takma burun piercing’i ve siyah grillz’lerle yeni imajını paylaştı...

12 yaşındaki North West'in son hali akıllara durgunluk verdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kim Kardashian ve Kanye West'in fırtınalı—ve toksiklikte zirve yapan—aşkının bahsine mutlaka denk gelmişsinizdir.

Kim Kardashian ve Kanye West’in fırtınalı—ve toksiklikte zirve yapan—aşkının bahsine mutlaka denk gelmişsinizdir.

Bir dönem Hollywood'un en popüler çifti olan Kim Kardashian ve Kanye West, 2014’te İtalya’da görkemli bir törenle evlenmişti fakat aslında hikâye 2013’te doğan ilk çocukları, gözbebekleri North’la başlamıştı.

Aile kısa sürede büyüdü: Saint 2015’te, Chicago 2018’de (taşıyıcı anneyle) ve Psalm 2019’da (yine taşıyıcı anneyle) dünyaya geldi. Başlarda inanılmaz bir aile olduklarını sandık fakat mutlulukları kısa sürdü hatta epey de olaylı bitti. 2021’de boşanma süreci resmen açıldı; 2022’nin sonunda çekişmeli başlıklar, nafaka ve velayet başlıkları netleşti. Hala daha Kanye, Kim ve North'a ve diğer çocuklarına laf sokmadan duramıyor... 

Tüm çocukların içinde en dikkat çekeni ise ilk bebekleri North West! İlk günden beri babasına benzerliğiyle öne çıkan North West, sanıyoruz ki karakter olarak da babasına en çok benzeyen çocuk! Zaman zaman TikTok'taki aşırı hareketleri, zaman zaman da abartılı kombinleriyle gündeme geliyor kendisi, ileride inanılmaz bir figür olacağınaysa hiç şüphe yok!

Bugün de yine tek başına gündemimizde kendisi!

Bugün de yine tek başına gündemimizde kendisi!

Geçtiğimiz günlerde TikTok hesabından arkadaşlarıyla pozlarını paylaşan North West, yeni imajıyla görenlerin ağzını beş karış açık bıraktı...

North West’in son TikTok paylaşımlarında gördüğümüz birkaç ay önce boyattığı mavi saçları, mavi lensleri, siyah grillz yani siyah metal kaplama dişleri, sahte burun piercing’i ve yüzü kaplayan sahte dövmeleriyle—göz altındaki yıldız ve yanağa yazılmış script kelime dahil—“çocukça oyun” sınırını aşmış gibi duruyor.

Üst üste ağır gümüş kolyeler, oversize siyah tişört, bol şort ve chunky spor ayakkabılarla tamamlanan görüntü, 12 yaşında birinin üzerinde, kabul edin, tuhaf duruyor!

Bu kadar ünlü, sürekli ekstrem olaylara adı karışan bir ailede büyümek bunu getiriyor belki de bilemiyoruz.

Bu kadar ünlü, sürekli ekstrem olaylara adı karışan bir ailede büyümek bunu getiriyor belki de bilemiyoruz.

Fakat “Fake piercings and fake tatts for life” gibi iddialı notlar, yanında arkadaşlarıyla özel jet ve kulis görüntüleri, bunların hepsi bir araya gelince ortaya, “çocukların hızla büyütüldüğü” rahatsız edici bir tablo çıkıyor. 

Evet, dövme ve piercingler sahte; ama mesaj gerçek: sosyal medya için üretilmiş, yetişkin kodları taşıyan bir persona. 

Üstelik bu sefer yabancı basın da 12 yaşındaki bir çocuğun “antagonist” hazırlığına soyunan imajına alkış yerine fren istediğini dile getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
