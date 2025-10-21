Kerem Bürsin'le Aşk Dedikodusu Çıkan Influencer'ın Oyuncuya 10 Üzerinden Verdiği Puan "Ne Değişti?" Dedirtti!
Magazin gündemini meşgul eden aşk iddialarının merkezindeki Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu sosyal medya gündemine oturdu. İkilinin gözlerden uzak ilişki yaşadığı konuşulurken, Selin Yağcıoğlu’nun geçmişte ünlü oyuncuları sıraladığı bir videoda Kerem Bürsin’i koyduğu sıralama yeniden gündeme geldi.
Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu arasındaki aşk iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Yakın dönemde yaşadıkları ilişkilerle konuşulan ikilinin aşk iddiaları manşetlere yerleşti.
Selin Yağcıoğlu'nun geçmişte ünlü oyuncuları sıraladığı bir videoda Kerem Bürsin'i 7. sıraya yerleştirdiği o anlar yeniden gündem oldu.
Kullanıcılardan gelen yorumları da şöyle bırakalım:
