Kerem Bürsin'le Aşk Dedikodusu Çıkan Influencer'ın Oyuncuya 10 Üzerinden Verdiği Puan "Ne Değişti?" Dedirtti!

Kerem Bürsin'le Aşk Dedikodusu Çıkan Influencer'ın Oyuncuya 10 Üzerinden Verdiği Puan "Ne Değişti?" Dedirtti!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.10.2025 - 15:22

Magazin gündemini meşgul eden aşk iddialarının merkezindeki Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu sosyal medya gündemine oturdu. İkilinin gözlerden uzak ilişki yaşadığı konuşulurken, Selin Yağcıoğlu’nun geçmişte ünlü oyuncuları sıraladığı bir videoda Kerem Bürsin’i koyduğu sıralama yeniden gündeme geldi.

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu arasındaki aşk iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Yakın dönemde yaşadıkları ilişkilerle konuşulan ikilinin aşk iddiaları manşetlere yerleşti.

Melisa Tapan ile olan ilişkisini uzun süre basından uzak tutan Kerem Bürsin ve Allan Hakko ile yaşadığı ilişkiyle gündem olan influencer Selin Yağcıoğlu'nun birliktelik yaşadıkları iddiaları ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Selin Yağcıoğlu'nun geçmişte ünlü oyuncuları sıraladığı bir videoda Kerem Bürsin'i 7. sıraya yerleştirdiği o anlar yeniden gündem oldu.

Kullanıcılardan gelen yorumları da şöyle bırakalım:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

