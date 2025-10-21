onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakan Sabancı ile Aşk Haberleri Sorulunca "Utanıyorum" Diyen Tuba Büyüküstün'ün Kaçamak Cevapları Göze Battı!

Hakan Sabancı ile Aşk Haberleri Sorulunca "Utanıyorum" Diyen Tuba Büyüküstün'ün Kaçamak Cevapları Göze Battı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.10.2025 - 11:45

Magazin dünyasında sosyal medya etkileşimleri her zaman büyük ilgi görüyor. Son dönemde, Hakan Sabancı’nın Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafını beğenmesi ve ünlü oyuncunun buna verdiği yanıt, gündeme oturdu. “Dehşet Bey” filminin galasında sorulan bu soruya Tuba Büyüküstün’ün verdiği yanıt ise dillere düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Erçel'le yaşadığı büyük aşkın bitmesinin ardından sessizliğini bozan tek taraf olan Hakan Sabancı sosyal medya hamlelerine hızlı bir dönüş yapmıştı.

Hande Erçel'le yaşadığı büyük aşkın bitmesinin ardından sessizliğini bozan tek taraf olan Hakan Sabancı sosyal medya hamlelerine hızlı bir dönüş yapmıştı.

Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile olan üç yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından, Tuba Büyüküstün'ün sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafı beğenmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Hakan Sabancı, Paris Moda Haftası'nda Tuba Büyüküstün'ün kombinini beğenmiş, ancak beğenisinin fark edilmesinin ardından hızla geri çekmişti. Bu durum, sosyal medyada dikkat çekmiş ve 'yeni bir ilişki mi başlıyor?' sorularını gündeme getirmişti.

Tuba Büyüküstün'e, Barış Arduç'la başrollerinde yer aldığı Dehşet Bey filminin galasında bu konu sorulduğunda, ünlü oyuncu şaşkınlıkla "Bu sorulardan utanıyorum" diyerek konuyu kapattı.

Tuba Büyüküstün'e, Barış Arduç'la başrollerinde yer aldığı Dehşet Bey filminin galasında bu konu sorulduğunda, ünlü oyuncu şaşkınlıkla "Bu sorulardan utanıyorum" diyerek konuyu kapattı.

Murat Menteş’in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Dehşet Bey filmi Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün'ü bir araya getirmiş, gala da geçtiğimiz gece gerçekleşmişti.

Gelin o anlara birlikte bakalım:

İkilinin aşk haberiyle ilgili detaylardan ve o anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kullanıcılardan gelen yorumları da şöyle bırakalım:

Kullanıcılardan gelen yorumları da şöyle bırakalım:
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın