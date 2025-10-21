Hakan Sabancı ile Aşk Haberleri Sorulunca "Utanıyorum" Diyen Tuba Büyüküstün'ün Kaçamak Cevapları Göze Battı!
Magazin dünyasında sosyal medya etkileşimleri her zaman büyük ilgi görüyor. Son dönemde, Hakan Sabancı’nın Tuba Büyüküstün’ün fotoğrafını beğenmesi ve ünlü oyuncunun buna verdiği yanıt, gündeme oturdu. “Dehşet Bey” filminin galasında sorulan bu soruya Tuba Büyüküstün’ün verdiği yanıt ise dillere düştü!
Hande Erçel'le yaşadığı büyük aşkın bitmesinin ardından sessizliğini bozan tek taraf olan Hakan Sabancı sosyal medya hamlelerine hızlı bir dönüş yapmıştı.
Tuba Büyüküstün'e, Barış Arduç'la başrollerinde yer aldığı Dehşet Bey filminin galasında bu konu sorulduğunda, ünlü oyuncu şaşkınlıkla "Bu sorulardan utanıyorum" diyerek konuyu kapattı.
Gelin o anlara birlikte bakalım:
Kullanıcılardan gelen yorumları da şöyle bırakalım:
