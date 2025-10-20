Tuba Büyüküstün, "Dehşet Bey" Galasında Hakan Sabancı'yı Soran Muhabire Ağzının Payını Kibar Kibar Verdi!
Tuba Büyüküstün'ün Barış Arduç'la beraber başrolünde yer aldığı 'Dehşet Bey' filminin galasında Hakan Sabancı'yı gündeme getiren muhabir dikkat çekti.
Hakan Sabancı'nın kendisine bıraktığı beğeni sorulunca gerilen Tuba Büyüküstün, muhabirin ağzının payını kibar kibar verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Bu ayın ilk haftasında ilginç bir hadise yaşamıştık, belki denk gelmişsinizdir! Hande Erçel'le yeni ayrılan ve bu ayrılıkla hepimizi şoka sokan Hakan Sabancı'dan büyük bir sürpriz gelmişti...
Bugün, başrolünde oynadığı "Dehşet Bey" filminin galasında röportaj veren Tuba Büyüküstün, muhabirin Hakan Sabancı sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
