Tuba Büyüküstün, "Dehşet Bey" Galasında Hakan Sabancı'yı Soran Muhabire Ağzının Payını Kibar Kibar Verdi!

Yaklaşık bir ay önce, ayrılıkların senesi olarak adlandırdığımız 2025 yılının belki de en çok konuşulan ve en sürpriz olan ayrılığına tanıklık ettik. Üç yıldan uzun bir süredir beraber olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, dünyayı el ele gezdikten, tüm dedikodulara beraber göğüs gerdikten sonra bir gecede, aniden kesin bir şekilde ayrıldı.

O kadar ki aşk hiç yaşanmamışçasına halının altına itildi. Herkes kendi yoluna devam ederken Hande Erçel kariyeriyle, Hakan Sabancı ise çapkınlık iddialarıyla gündeme gelmeye devam etti.

Şu bir ay içinde bu kaçıncı hatırlamıyoruz ama Hakan Sabancı bu sefer hiç beklemediği bir şekilde ifşalanmıştı. Moda haftalarının gerçekleştiği sırada Hande Erçel de Paris'teyken Paris çıkarması yapan Tuba Büyüküstün'e Hakan Sabancı'da like gelmişti.

Beğenisinin başkalarını tarafından fark edildiğini anlayan Hakan Sabancı beğeniyi anında geri çekse de magazinin dilinden kurtulamamıştı.