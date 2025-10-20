onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tuba Büyüküstün, "Dehşet Bey" Galasında Hakan Sabancı'yı Soran Muhabire Ağzının Payını Kibar Kibar Verdi!

Tuba Büyüküstün, "Dehşet Bey" Galasında Hakan Sabancı'yı Soran Muhabire Ağzının Payını Kibar Kibar Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.10.2025 - 22:51

Tuba Büyüküstün'ün Barış Arduç'la beraber başrolünde yer aldığı 'Dehşet Bey' filminin galasında Hakan Sabancı'yı gündeme getiren muhabir dikkat çekti. 

Hakan Sabancı'nın kendisine bıraktığı beğeni sorulunca gerilen Tuba Büyüküstün, muhabirin ağzının payını kibar kibar verdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu ayın ilk haftasında ilginç bir hadise yaşamıştık, belki denk gelmişsinizdir! Hande Erçel'le yeni ayrılan ve bu ayrılıkla hepimizi şoka sokan Hakan Sabancı'dan büyük bir sürpriz gelmişti...

Bu ayın ilk haftasında ilginç bir hadise yaşamıştık, belki denk gelmişsinizdir! Hande Erçel'le yeni ayrılan ve bu ayrılıkla hepimizi şoka sokan Hakan Sabancı'dan büyük bir sürpriz gelmişti...

Yaklaşık bir ay önce, ayrılıkların senesi olarak adlandırdığımız 2025 yılının belki de en çok konuşulan ve en sürpriz olan ayrılığına tanıklık ettik. Üç yıldan uzun bir süredir beraber olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, dünyayı el ele gezdikten, tüm dedikodulara beraber göğüs gerdikten sonra bir gecede, aniden kesin bir şekilde ayrıldı. 

O kadar ki aşk hiç yaşanmamışçasına halının altına itildi. Herkes kendi yoluna devam ederken Hande Erçel kariyeriyle, Hakan Sabancı ise çapkınlık iddialarıyla gündeme gelmeye devam etti. 

Şu bir ay içinde bu kaçıncı hatırlamıyoruz ama Hakan Sabancı bu sefer hiç beklemediği bir şekilde ifşalanmıştı. Moda haftalarının gerçekleştiği sırada Hande Erçel de Paris'teyken Paris çıkarması yapan Tuba Büyüküstün'e Hakan Sabancı'da like gelmişti.

Beğenisinin başkalarını tarafından fark edildiğini anlayan Hakan Sabancı beğeniyi anında geri çekse de magazinin dilinden kurtulamamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugün, başrolünde oynadığı "Dehşet Bey" filminin galasında röportaj veren Tuba Büyüküstün, muhabirin Hakan Sabancı sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın