Hayırlara Vesile Olsun: Ünlü Oyuncuya Kalp Bırakan Hakan Sabancı, Fark Edilince Beğenisini Geri Çekti!

Yaklaşık 3 yıldır beraber olan, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri Hande Erçel ve Sabancı ailesinin ortanca gözde bekarı Hakan Sabancı, açık ara farkla magazinin en sevdiği, en çok konuştuğu çiftti.

Beraber dünyayı gezen, bugüne dek çıkan tüm ayrılık dedikodularının altından da el ele kalkan aşıklar, bu sefer ne olduysa ilişkiyi kurtaramadı. Ayrıldıklarını, Hande Erçel Hakan Sabancı'yla olan tüm pozlarını sildiğinde anlamıştık, keza kesin bir ayrılık söz konusu olmasa Hakan'lı fotoğrafları asla kaldırmazdı!

Hakan Sabancı, Hande'yle bir umut barışmayı bekledi ama bir haftanın sonunda o da Hande ile olan tüm fotoğraflarını kaldırmıştı. Aşkın ya ihanetten ya da Arzu Sabancı yüzünden bittiğine inanıldı hatta yıllardır ağzını bıçak açmayan Arzu Sabancı bile açıklama yapmak zorunda kalmıştı.