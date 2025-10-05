onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hayırlara Vesile Olsun: Ünlü Oyuncuya Kalp Bırakan Hakan Sabancı, Fark Edilince Beğenisini Geri Çekti!

Hayırlara Vesile Olsun: Ünlü Oyuncuya Kalp Bırakan Hakan Sabancı, Fark Edilince Beğenisini Geri Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.10.2025 - 22:05

Birkaç hafta önce Hande Erçel'le aşkını noktalayan Hakan Sabancı'nın son sosyal medya hamlesi kafa karıştırdı! Ünlü bir oyuncunun Paris Moda Haftası kombinini beğenen Hakan Sabancı, şu an Paris'te olan Hande'nin dikkatini mi çekmeye çalıştı, çapkınlık turlarına mı başladı bilemedik!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Neredeyse 1 ay olacak. Birkaç hafta önce hiç beklemediğimiz yerden gol yedik ve Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkının bittiğini öğrendik!

Neredeyse 1 ay olacak. Birkaç hafta önce hiç beklemediğimiz yerden gol yedik ve Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkının bittiğini öğrendik!

Yaklaşık 3 yıldır beraber olan, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri Hande Erçel ve Sabancı ailesinin ortanca gözde bekarı Hakan Sabancı, açık ara farkla magazinin en sevdiği, en çok konuştuğu çiftti. 

Beraber dünyayı gezen, bugüne dek çıkan tüm ayrılık dedikodularının altından da el ele kalkan aşıklar, bu sefer ne olduysa ilişkiyi kurtaramadı. Ayrıldıklarını, Hande Erçel Hakan Sabancı'yla olan tüm pozlarını sildiğinde anlamıştık, keza kesin bir ayrılık söz konusu olmasa Hakan'lı fotoğrafları asla kaldırmazdı!

Hakan Sabancı, Hande'yle bir umut barışmayı bekledi ama bir haftanın sonunda o da Hande ile olan tüm fotoğraflarını kaldırmıştı. Aşkın ya ihanetten ya da Arzu Sabancı yüzünden bittiğine inanıldı hatta yıllardır ağzını bıçak açmayan Arzu Sabancı bile açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Hakan Sabancı'nın adı başka kadınlarla anıldı ama şimdiye dek altı dolu bir şey henüz çıkmadı. Öte yandan Hande, tüm dikkatini kariyerine vermeyi tercih etti.

Hakan Sabancı'nın adı başka kadınlarla anıldı ama şimdiye dek altı dolu bir şey henüz çıkmadı. Öte yandan Hande, tüm dikkatini kariyerine vermeyi tercih etti.

Aşk ve Gözyaşı dizisiyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, önce Milano'da sonra Paris Moda Haftası'nda İnan Kırdemir'le beraber boy gösterdi. Styling'ini Kırdemir'in yaptığı Hande'nin Kore esintili kombinleri sosyal medyada tartışma yaratsa da çoğunluk tarafından çok beğenildi!

Hakan konusunu açmayan, bu konuyla ilgili de 'Asla' konuşmayacağını belirten Hande Erçel, hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

Birkaç saat önce Hakan'dan gelen hamle ise kafa karıştırdı. Çapkınlık turlarına mı çıktı, dikkat çekmeye mi çalışıyor, karar veremedik!

Birkaç saat önce Hakan'dan gelen hamle ise kafa karıştırdı. Çapkınlık turlarına mı çıktı, dikkat çekmeye mi çalışıyor, karar veremedik!

Geçtiğimiz saatlerde Paris Moda Haftası'nda boy gösteren bir başka isim olan Tuba Büyüküstün'ün Paris kombinine kalp bırakan Hakan Sabancı, beğenisinin fark edildiğini anlayınca bıraktığı kalbi aynen geri aldı!

Bu şu an Paris'te olan Hande'ye bir sinyal, bir dikkat çekme çabası mıydı? Yoksa Hakan Sabancı, beklediğimiz üzere çapkınlık turlarına çoktan başladı da sosyal medya kullanıcıları şahin gözlü çıkınca çekindi mi? Bilemedik. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın