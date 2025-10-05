onedio
Pelin Akil'le Boşandıktan Sonra Sessizliğe Gömülen Anıl Altan, Kabuğundan Kas Şovuyla Çıktı!

Lila Ceylan
05.10.2025 - 21:31

Kısa bir süre önce Pelin Akil'le 9 yıllık evliliğini bitiren Anıl Altan, sosyal medyadaki sessizliğini kaslı pozlarıyla bozdu! Bir arkadaşının yaptığı 'baklava' yorumuna verdiği cevapla dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2016 yılından bu yana evli olan Pelin Akil ve Anıl Altan, 9 yıllık evliliklerini 27 Ağustos'ta tek celsede sonlandırdı.

Birçok boşanma ve evlenme yaşadığımız şu senede, Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ayrılığı bizi en çok şaşırtanlardan biri oldu. İkiz kızları Alin ve Lina'yla kurdukları sıcacık yuva, ailece gittikleri tatiller, aşık aşık yapılan jestler havada uçuşurken bir anda buz kesen ikilinin ayrılacağı dedikoduları çok uzun süre konuşuldu. 

Aylarca, hatta neredeyse bir seneye yakın ayrılık dedikodusu hakkında asla konuşmayan ve her seferinde yalanlarken bir de gerilen ikili, en son pes etmiş, 'Karı koca olarak yollarımızı ayırıyoruz' açıklamasında bulunmuştu.

Ayrılıktan sonra adı iki farklı kadınla anılan Anıl Altan, bir gece kulübünde ve bir dondurmacıda görüntülenmişti.

Gece kulübünde görüntülendiği tasarımcı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan Anıl Altan, dondurmacıda kızları da yanındayken görüntülendiği hanımefendi için, 'Çocuklarımın arkadaşı' ifadelerini kullanmış, bir güzel de dillere düşmüştü... 

Boşanmadan sonra sosyal medya hesabında sık paylaşım yapmayan, yaparsa da odağa kızlarını alan Anıl Altan, geçtiğimiz saatlerde iddialı bir dönüşte bulundu.

"Pazartesi için motivasyon fotoğrafı gelsin" notunu düştüğü bir post paylaşan Anıl Altan, post'unu kaslı pozlarıyla hikayesinden duyurdu.

Kabuğundan kaslarını gösteren ayna pozuyla çıkan Anıl Altan, spor yaptığı bir dizi fotoğrafını paylaştığı gönderisine, 'Kendime ve size motivasyon olması ümidi ile..güzel hafta sonları😎🥂' ifadelerini bıraktı.

Arkadaşının yaptığı "baklava" yorumuna verdiği "espritüel" cevap da gözlerden kaçmadı!

