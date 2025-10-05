Pelin Akil'le Boşandıktan Sonra Sessizliğe Gömülen Anıl Altan, Kabuğundan Kas Şovuyla Çıktı!

Birçok boşanma ve evlenme yaşadığımız şu senede, Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ayrılığı bizi en çok şaşırtanlardan biri oldu. İkiz kızları Alin ve Lina'yla kurdukları sıcacık yuva, ailece gittikleri tatiller, aşık aşık yapılan jestler havada uçuşurken bir anda buz kesen ikilinin ayrılacağı dedikoduları çok uzun süre konuşuldu.

Aylarca, hatta neredeyse bir seneye yakın ayrılık dedikodusu hakkında asla konuşmayan ve her seferinde yalanlarken bir de gerilen ikili, en son pes etmiş, 'Karı koca olarak yollarımızı ayırıyoruz' açıklamasında bulunmuştu.