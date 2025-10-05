Pelin Akil'le Boşandıktan Sonra Sessizliğe Gömülen Anıl Altan, Kabuğundan Kas Şovuyla Çıktı!
Kısa bir süre önce Pelin Akil'le 9 yıllık evliliğini bitiren Anıl Altan, sosyal medyadaki sessizliğini kaslı pozlarıyla bozdu! Bir arkadaşının yaptığı 'baklava' yorumuna verdiği cevapla dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2016 yılından bu yana evli olan Pelin Akil ve Anıl Altan, 9 yıllık evliliklerini 27 Ağustos'ta tek celsede sonlandırdı.
Ayrılıktan sonra adı iki farklı kadınla anılan Anıl Altan, bir gece kulübünde ve bir dondurmacıda görüntülenmişti.
"Pazartesi için motivasyon fotoğrafı gelsin" notunu düştüğü bir post paylaşan Anıl Altan, post'unu kaslı pozlarıyla hikayesinden duyurdu.
Arkadaşının yaptığı "baklava" yorumuna verdiği "espritüel" cevap da gözlerden kaçmadı!
