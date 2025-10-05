Hiç Estetiği Olmadığını Savunan Hazal Filiz Küçükköse, Bu Sefer Tek Yumurta İkizini Öne Sürmeyi Denedi!
Birkaç haftadır 'Hiç estetiğim yok' açıklamasıyla gündemde olan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yüzünde herhangi bir işlem olmadığını kanıtlamak için bu sefer de tek yumurta ikizi detayını öne sürdü.
Tek yumurta ikizinin de eski hali ortaya çıktı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza "Beni Affet", "Kara Sevda" ve "Deniz Yıldızı" dizileriyle giren Hazal Filiz Küçükköse, sektöre gencecik bir kızken adım atanlar isimler arasındaydı.
Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Küçükköse, estetik konusu açılınca bu sefer tek yumurta ikizini öne sürmeye karar verdi.
Fakat kullanılan fotoğrafın yanıltıcı olduğu birkaç saat içinde ortaya çıktı.
Ayrıca aşağıda gördüğünüz kare de Kötü Adamın 10 Günü filminden.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
