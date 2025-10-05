onedio
Hiç Estetiği Olmadığını Savunan Hazal Filiz Küçükköse, Bu Sefer Tek Yumurta İkizini Öne Sürmeyi Denedi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.10.2025 - 20:23

Birkaç haftadır 'Hiç estetiğim yok' açıklamasıyla gündemde olan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, yüzünde herhangi bir işlem olmadığını kanıtlamak için bu sefer de tek yumurta ikizi detayını öne sürdü. 

Tek yumurta ikizinin de eski hali ortaya çıktı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza "Beni Affet", "Kara Sevda" ve "Deniz Yıldızı" dizileriyle giren Hazal Filiz Küçükköse, sektöre gencecik bir kızken adım atanlar isimler arasındaydı.

Kısa sürede güzelliğiyle parlayan Hazal Filiz Küçükköse'nin ilk başta 'duru' güzelliği konuşulsa da zamanla odak yaptırdığı estetik müdahalelere kaymıştı! 

En son Nejat İşler'le beraber rol aldığı, 'Kötü Adamın 10 Günü' filminde izlediğimiz Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin 'Estetiğiniz var mı?' sorusuna verdiği cevapla gündeme oturmuştu. 

Estetik konusu ne zaman açılsa, inatla yüzünde hiçbir müdahale olmadığını savunan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Küçükköse, estetik konusu açılınca bu sefer tek yumurta ikizini öne sürmeye karar verdi.

Fakat kullanılan fotoğrafın yanıltıcı olduğu birkaç saat içinde ortaya çıktı.

Bir üst maddede gördüğünüz fotoğraf, Hazal Filiz Küçükköse'nin tek yumurta ikizi Deniz Küçükköse'nin son hali. 

Şimdi gördüğünüz fotoğraf ise iki kız kardeşin birkaç sene önce 20'li yaşların ortasında çektirdiği bir poz.

Ayrıca aşağıda gördüğünüz kare de Kötü Adamın 10 Günü filminden.

Hazal Filiz Küçükköse'nin tek yumurta ikizi filmde rol almış. Sözü size bırakıyoruz! Sizce Deniz Küçükköse ve Hazal Filiz Küçükköse tek yumurta ikizine benziyor mu? Şu an benziyorsa, birkaç sene önceki hallerine bakıldığında estetik var mı yok mu? Hadi yorumlarda buluşalım.

