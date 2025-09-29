İnatla Yüzünde Bir Tane Bile Estetik Olmadığını İddia Eden Hazal Filiz Küçükköse'nin Eski Hali
Birçok başarılı projede yer alan ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bir davette Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.
İnatla botoksu, dolgusu ve estetiği olmadığını iddia eden Hazal Filiz Küçükköse'ye eski hali hatırlatıldı.
Hayatımıza "Beni Affet" ve "Deniz Yıldızı" dizileriyle giren Hazal Filiz Küçükköse, sektöre adım attığında henüz gencecik bir kızdı.
Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından bir davette görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse, estetik açıklamasıyla gündeme oturdu.
Genç yaşta oyuncu olmak, geçmişinden kaçamamak demek!
