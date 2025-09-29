onedio
İnatla Yüzünde Bir Tane Bile Estetik Olmadığını İddia Eden Hazal Filiz Küçükköse'nin Eski Hali

İnatla Yüzünde Bir Tane Bile Estetik Olmadığını İddia Eden Hazal Filiz Küçükköse'nin Eski Hali

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2025 - 21:41

Birçok başarılı projede yer alan ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, bir davette Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. 

İnatla botoksu, dolgusu ve estetiği olmadığını iddia eden Hazal Filiz Küçükköse'ye eski hali hatırlatıldı.

Hayatımıza "Beni Affet" ve "Deniz Yıldızı" dizileriyle giren Hazal Filiz Küçükköse, sektöre adım attığında henüz gencecik bir kızdı.

Hayatımıza "Beni Affet" ve "Deniz Yıldızı" dizileriyle giren Hazal Filiz Küçükköse, sektöre adım attığında henüz gencecik bir kızdı.

20 yaşındayken oyunculuğa başlayan Hazal Filiz Küçükköse'nin büyüyüşüne hepimiz tanıklık ettik aslında. 

Kendisini en son Nejat İşler'le beraber rol aldığı, 'Kötü Adamın 10 Günü' filmiyle adından söz ettirmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından bir davette görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse, estetik açıklamasıyla gündeme oturdu.

Genç yaşta oyuncu olmak, geçmişinden kaçamamak demek!

Genç yaşta oyuncu olmak, geçmişinden kaçamamak demek!

Buyurun, biz Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatımıza girdiği ilk zamanlardan iki karesini sizler için şöyle bırakalım... 

Estetik, dolgu, botoks var mı? Yok mu? Siz karar verin!

