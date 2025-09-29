Arada Bir Belirip Kaybolmayı Huy Edinen Megastar Tarkan'dan Hayranlarına Özlem Dolu Müjde!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hayranlarına seslendi!

Her zamanki gibi heyecanı ve coşkusu yüksekti. Bu sefer bir videoyla değil, yakışıklılığını gözler önüne seren bir pozla seslenmeye karar verdi! Hem çok özlediğini söyledi hem de müjde verdi.

Paylaşımına, 'Merhaba canlarım 😘 Aklımda, kalbimdesiniz. Özledim bilesiniz. ❤️❤️’e karşı… Ha bu arada, güzellikler de yolda 🎶🎼 Coming soon… 😉' notunu düştü.