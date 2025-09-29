onedio
article/comments
article/share
Arada Bir Belirip Kaybolmayı Huy Edinen Megastar Tarkan'dan Hayranlarına Özlem Dolu Müjde!

Arada Bir Belirip Kaybolmayı Huy Edinen Megastar Tarkan'dan Hayranlarına Özlem Dolu Müjde!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2025 - 20:57

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti! Hayranlarına özlem dolu bir mesajla seslenen Tarkan, müjde verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır ülkemizin göz bebeği, masmavi gözleriyle kalbimizi, sesiyle aklımızı çelen Tarkan uzun bir süredir yine ortalarda yok!

Yıllardır ülkemizin göz bebeği, masmavi gözleriyle kalbimizi, sesiyle aklımızı çelen Tarkan uzun bir süredir yine ortalarda yok!

Senede sayılı konser veren Megastar, sık sık şarkı çıkarmıyor, konser vermediği dönemlerde de neredeyse hiç magazin basınına yansımıyor biliyorsunuz. 

Planlı konser takviminden geriye kalan zamanının tamamını eşi Pınar Tevetoğlu ve minik kızı Liya'yla geçiren Tarkan, özel hayatını da olabildiğince gözlerden uzak yaşıyor. Neyse ki sosyal medyayı son yıllarda oldukça aktif kullanıyor da aile fotoğraflarına şahitlik edebiliyoruz!

Bu yaz annesiciğini kaybeden ve tarifi olmayan bir acı yaşayan Tarkan, turnesini tamamladıktan sonra her zamanki gibi kabuğuna çekilmişti.

Bu yaz annesiciğini kaybeden ve tarifi olmayan bir acı yaşayan Tarkan, turnesini tamamladıktan sonra her zamanki gibi kabuğuna çekilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hayranlarına seslendi!

Her zamanki gibi heyecanı ve coşkusu yüksekti. Bu sefer bir videoyla değil, yakışıklılığını gözler önüne seren bir pozla seslenmeye karar verdi! Hem çok özlediğini söyledi hem de müjde verdi. 

Paylaşımına, 'Merhaba canlarım 😘 Aklımda, kalbimdesiniz. Özledim bilesiniz. ❤️❤️’e karşı… Ha bu arada, güzellikler de yolda 🎶🎼 Coming soon… 😉' notunu düştü.

