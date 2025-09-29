Sandık Kokusu'nun Lale'si Ünlü Oyuncu Seda Türkmen Kaşla Göz Arasında Evlendi!
Son zamanlarda birçok başarılı yapımda peş peşe rol alan ve adından söz ettiren ünlü oyuncu Seda Türkmen sessiz sedasız evlendi!
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, nikah anına ait görüntüleri paylaştı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En son televizyon ekranlarında Sustalı Ceylan dizisinde, dijital platformda ise Erdal ile Ece filminde izlediğimiz Seda Türkmen'i tanırsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belki hatırlarsınız, Seda Türkmen 2017 yılında meslektaşı Bora Akkaş'la yaptığı evlilikle gündeme oturmuştu.
Haliyle bu haber herkese sürpriz oldu! Seda Türkmen, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
mutlulukları daim olsun