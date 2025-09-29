onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sandık Kokusu'nun Lale'si Ünlü Oyuncu Seda Türkmen Kaşla Göz Arasında Evlendi!

Sandık Kokusu'nun Lale'si Ünlü Oyuncu Seda Türkmen Kaşla Göz Arasında Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2025 - 16:59

Son zamanlarda birçok başarılı yapımda peş peşe rol alan ve adından söz ettiren ünlü oyuncu Seda Türkmen sessiz sedasız evlendi!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, nikah anına ait görüntüleri paylaştı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En son televizyon ekranlarında Sustalı Ceylan dizisinde, dijital platformda ise Erdal ile Ece filminde izlediğimiz Seda Türkmen'i tanırsınız.

En son televizyon ekranlarında Sustalı Ceylan dizisinde, dijital platformda ise Erdal ile Ece filminde izlediğimiz Seda Türkmen'i tanırsınız.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Seda Türkmen, Yargı'daki rolüyle ayrı, Sandık Kokusun'daki Leyla rolüyle ayrı parlamış, gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 

Birçok başarılı yapımda rol alan Seda Türkmen, bugüne dek hep samimi ve candan tavırlarıyla öne çıktı. Magazine sık sık gündem olmasa da özel hayatıyla da hep dikkat çekti.

Belki hatırlarsınız, Seda Türkmen 2017 yılında meslektaşı Bora Akkaş'la yaptığı evlilikle gündeme oturmuştu.

Belki hatırlarsınız, Seda Türkmen 2017 yılında meslektaşı Bora Akkaş'la yaptığı evlilikle gündeme oturmuştu.

Çok aşık halleriyle dikkat çeken ikili, 2019 yılında boşanmaya karar verdi. İkili tek celsede anlaşmalı boşanırken, Seda Türkmen'in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirttiği öğrenilmişti. 

Bora Akkaş, 2023 yılında Oben Alkan'la evlendi, sıcacık da bir yuva kurdu. Seda Türkmen ise özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti.

Haliyle bu haber herkese sürpriz oldu! Seda Türkmen, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu.

Haliyle bu haber herkese sürpriz oldu! Seda Türkmen, geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla evlendiğini duyurdu.

Beyefendinin yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun kendisi gibi yönetmen olan oğlu Ilgaz Giritlioğlu olduğu ortaya çıktı. Sade bir nikah töreni tercih eden Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu'nun aşk dolu pozlarını çeken isim ise ünlü oyuncu Hande Doğandemir'di. 

Nikah fotoğraflarını ortak paylaşan yeni evli çift, fotoğraflarına 'İyi bir şeyler olsun artık be! Biz evlendik :)) 🤍☀️' notunu düştü. 

Hayırlı uğurlu olsun, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Diğdem Çakır

mutlulukları daim olsun