Sandık Kokusu'nun Lale'si Ünlü Oyuncu Seda Türkmen Kaşla Göz Arasında Evlendi!

Beyefendinin yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun kendisi gibi yönetmen olan oğlu Ilgaz Giritlioğlu olduğu ortaya çıktı. Sade bir nikah töreni tercih eden Seda Türkmen ve yönetmen Ilgaz Giritlioğlu'nun aşk dolu pozlarını çeken isim ise ünlü oyuncu Hande Doğandemir'di.

Nikah fotoğraflarını ortak paylaşan yeni evli çift, fotoğraflarına 'İyi bir şeyler olsun artık be! Biz evlendik :)) 🤍☀️' notunu düştü.

Hayırlı uğurlu olsun, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz!